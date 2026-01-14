Alejandro Garnacho brilló con el Chelsea en la derrota frente al Arsenal por la Carabao Cup

Brilló pero no alcanzó: la gran actuación de Garnacho en la derrota del Chelsea ante Arsenal por la Carabao Cup.

Alejandro Garnacho tuvo una gran actuación en la semifinal de la EFL Cup con el Chelsea, pero la derrota por 3 a 2 frente al Arsenal en el primer partido de las semifinales opacó su noche: el extremo de la Selección Argentina convirtió los dos goles de los 'Blues' y fue una de las figuras del partido disputado en Stamford Bridge.

El ex Manchester United ingresó a los 53 minutos y anotó a los 57 y a los 83, ambos para acortar la distancia en el marcador; sin embargo, los dirigidos por Mikel Arteta se impusieron gracias a las conversiones de Ben White, Viktor Gyökeres y Martín Zubimendi. El duelo de vuelta se jugará el 3 de febrero con los 'Gunners' oficiando de local.

Video: los goles de Alejandro Garnacho en la derrota del Chelsea por la Carabao Cup

Cómo llegaron Chelsea y Arsenal a la ida de las semifinales de la EFL Cup

Chelsea llega a esta semifinal de ida en un momento de transición tras el sorpresivo nombramiento de Liam Rosenior como nuevo entrenador. El ex técnico de Strasbourg, de 41 años, reemplazó a Enzo Maresca el 6 de enero después de que el italiano dejara el cargo por diferencias con el cuerpo médico del club. Los Blues vienen de caer 2-1 ante Fulham en Premier League, una derrota que sumó a una racha de apenas una victoria en los últimos siete encuentros. Chelsea marcha quinto en la tabla, y esta Copa de la Liga aparece como una oportunidad de oro para darle vuelta a la temporada.

Arsenal, por su parte, también viene de tropezar en la Premier League: igualó sin goles ante Liverpool el 8 de enero en un partido que dejó sensaciones mixtas. Los Gunners están en plena lucha por el título y buscan sumar otro trofeo a sus vitrinas, algo que no logran desde la FA Cup 2020. Mikel Arteta, que conoce a la perfección este tipo de eliminatorias, tendrá que ajustar su once por las ausencias: Piero Hincapié sufrió una lesión en la ingle contra Liverpool y no será arriesgado, mientras que Max Dowman sigue recuperándose de un esguince de tobillo. Riccardo Calafiori también es baja confirmada por lesión.

Chelsea vs Arsenal: ficha técnica

Torneo: Copa de la Liga Inglesa (Carabao Cup) - Semifinal ida.

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026.

Horario: 17 (hora argentina).

Estadio: Stamford Bridge, Londres.

Árbitro: Simon Hooper.

Transmisión: ESPN.

Streaming: Disney+.

