Chelsea vs Arsenal por la Copa de la Liga Inglesa: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Chelsea de Enzo Fernández y el Arsenal protagonizan este miércoles una de las semifinales más atractivas de la Copa de la Liga Inglesa, con Liam Rosenior debutando en competiciones de eliminación directa al frente de los Blues. El flamante entrenador, que reemplazó a Enzo Maresca hace apenas una semana, tendrá su primera gran prueba en Stamford Bridge ante el Arsenal de Mikel Arteta, un clásico de Londres que siempre genera expectativa.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Chelsea y Arsenal, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Chelsea y Arsenal?

El partido entre Chelsea y Arsenal se jugará el miércoles 14 de enero a las 17 horas (horario argentino) en el estadio Stamford Bridge de Londres. La transmisión del encuentro será por ESPN en Argentina y Disney+ en streaming. El árbitro designado para este encuentro es Simon Hooper.

Chelsea llega a esta semifinal de ida en un momento de transición tras el sorpresivo nombramiento de Liam Rosenior como nuevo entrenador. El ex técnico de Strasbourg, de 41 años, reemplazó a Enzo Maresca el 6 de enero después de que el italiano dejara el cargo por diferencias con el cuerpo médico del club. Los Blues vienen de caer 2-1 ante Fulham en Premier League, una derrota que sumó a una racha de apenas una victoria en los últimos siete encuentros. Chelsea marcha quinto en la tabla, y esta Copa de la Liga aparece como una oportunidad de oro para darle vuelta a la temporada.

El desafío para Rosenior será importante: además de los resultados recientes, el técnico debe lidiar con varias bajas de peso. Moisés Caicedo está suspendido tras acumular tres amarillas en la competencia, Levi Colwill se perderá toda la temporada por una rotura de ligamentos, Romeo Lavia no juega desde noviembre por problemas musculares y Mykhailo Mudryk sigue fuera del plantel tras fallar un control antidopaje en diciembre. A esto se suman las dudas de último momento sobre Cole Palmer, Reece James y Malo Gusto, tres jugadores clave que tienen molestias físicas y serán evaluados antes del partido. Marc Cucurella tampoco estará disponible por suspensión.

Arsenal, por su parte, también viene de tropezar en la Premier League: igualó sin goles ante Liverpool el 8 de enero en un partido que dejó sensaciones mixtas. Los Gunners están en plena lucha por el título y buscan sumar otro trofeo a sus vitrinas, algo que no logran desde la FA Cup 2020. Mikel Arteta, que conoce a la perfección este tipo de eliminatorias, tendrá que ajustar su once por las ausencias: Piero Hincapié sufrió una lesión en la ingle contra Liverpool y no será arriesgado, mientras que Max Dowman sigue recuperándose de un esguince de tobillo. Riccardo Calafiori también es baja confirmada por lesión.

El historial entre ambos equipos es extenso y siempre parejo. Se trata de uno de los clásicos de Londres más calientes, con encuentros memorables tanto en Premier League como en copas. En esta ocasión, el formato de ida y vuelta agrega un condimento estratégico: el que se lleve una ventaja en Stamford Bridge tendrá medio boleto a la final. La revancha será el 3 de febrero en el Emirates Stadium.

Formaciones probables de Chelsea y Arsenal

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Jorrel Hato; Enzo Fernández, Kiernan Dewsbury-Hall, Renato Veiga; Cole Palmer, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku. DT: Liam Rosenior.

Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Takehiro Tomiyasu; Thomas Partey, Declan Rice, Martin Ødegaard; Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. DT: Mikel Arteta.

Chelsea dispondría un sistema 4-3-3 bajo la conducción de Liam Rosenior, quien buscará mantener el estilo ofensivo que caracterizó a su Strasbourg en Francia. La gran baja es Moisés Caicedo en el mediocampo, lo que obligará a Rosenior a replantear el centro del campo. Enzo Fernández sería el eje del equipo junto a Kiernan Dewsbury-Hall o Renato Veiga como doble pivote. En defensa, la ausencia de Marc Cucurella por suspensión obliga a improvisar: Jorrel Hato podría jugar por la izquierda, mientras que por derecha es una incógnita si Reece James llegará en condiciones o deberá entrar otro jugador.

Wesley Fofana y Benoît Badiashile formarían la dupla de centrales, mientras que Robert Sánchez sería el arquero titular. Arriba, Cole Palmer es la gran duda: si está disponible jugará por derecha, con Christopher Nkunku por izquierda y Nicolas Jackson como referencia de área. Si Palmer no llega, Noni Madueke ocuparía su lugar. El técnico inglés necesita encontrar rápidamente un once competitivo pese a todas las bajas que sufre el plantel.

Arsenal se pararía con su clásico 4-3-3, un sistema que Mikel Arteta viene perfeccionando desde hace años. En el arco estará David Raya, mientras que la defensa se compondría por Ben White como lateral derecho, la dupla central de William Saliba y Gabriel Magalhães, y Takehiro Tomiyasu por la izquierda en reemplazo del lesionado Piero Hincapié. El mediocampo será el habitual: Declan Rice como ancla, acompañado por Martin Ødegaard y Thomas Partey, quienes manejarán los tiempos del juego.

Arriba, el tridente ofensivo lo formarían Bukayo Saka por derecha, Gabriel Jesus como delantero centro buscando tener mas regularidad y Gabriel Martinelli por izquierda. Kai Havertz también pelea por un lugar en el once inicial, aunque Arteta podría guardarlo para la segunda parte. Los Gunners llegan con la ventaja de tener un plantel más estable y sin los cambios abruptos que sufrió Chelsea. El entrenador español sabe que un buen resultado en Stamford Bridge lo dejaría muy cerca de la final, por lo que buscará ser sólido atrás y letal en las transiciones.

Chelsea vs Arsenal: ficha técnica