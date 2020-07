Ricardo Centurión continuará jugando en Vélez Sarsfield luego de que el 'Fortín' comprase el 40% de su pase. Sin embargo, confeso hincha de Boca, este polémico futbolista no olvida al 'Xeneize'. Y, en diálogo con TyC Sports, 'Ricky' le pegó al 'Xeneize' y lo culpó por haberse manejado de forma indebida para intentar sumarlo a su plantel.

"Me llamaron de entrada a mí cuando pedí que hablen con él, la pateaban para el córner. Tengo ciertos códigos y a la gente que me banca le doy la espalda. Si pensaban que me iba a cortar sólo, no es mi vida y no soy así", expresó 'Centu', quien eligió quedarse en la institución de Liniers. Allí, dirigido por Gabriel Heinze, tuvo grandes rendimientos y espera continuar en esa senda bajo las órdenes de su nuevo DT: Mauricio Pellegrino.

Por otra parte, se mostró dispuesto a regresar a la institución azul y oro en un futuro más allá de los modos que generaron su disgusto en el actual mercado de pases. "Cuando se habla de Boca es por la gente, por el hincha. El día de mañana se verá, nunca le cierro la puerta", expresó el volante ofensivo.

Y lejos de ofenderse con la entidad en donde logró salir campeón del Campeonato de Primera División 2016/2017, Centurión sentenció: "No tengo bronca, siempre dije que si no se daba lo de Boca era porque no era mi momento. El día de mañana se verá si jugaré en Boca, nunca le cierro las puertas pero la realidad... Nunca se termina de hacer el esfuerzo para tenerme".