Mauricio Macri y una gravísima denuncia contra su gestión en Boca: "Se reúne la mafia"

Un expresidente de otro club grande reveló cómo lo apretaron e hicieron un complot en su contra para sacarlo del fútbol por haberle ganado un campeonato al Boca de Mauricio Macri.

El expresidente de un club grande del fútbol argentino protagonizó una gravísima denuncia contra Mauricio Macri por su gestión en Boca. Incluso, reveló que lo "voltearon" del cargo que tenía, que lo apretaron y que hasta hicieron un complot en su contra para sacarlo del medio porque le había ganado un campeonato al "Xeneize".

Se trata nada menos que de Andrés Ducatenzeiler, quien fue el mandamás de Independiente entre fines de 2002 y el 15 de abril de 2005. Entrevistado por Flavio Azzaro en su canal de Youtube, el exdirigente lanzó muchísimas frases fuertes que destrozaron al macrismo en general.

Mauricio Macri y una fuerte denuncia en su contra por Boca: "Era un imperio"

Cara a cara con Azzaro, Ducatenzeiler fulminó al macrismo y al PRO, y recordó algunas situaciones muy turbias que sucedieron cuando él estaba al mando de Independiente. Entre otras cuestiones, denunció que hubo un complot entre "El Xeneize" y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para echarlo: "A mí me voltearon porque dieron la orden de que había que voltearme, porque iba en contra del sistema".

Cuando el presentador quiso ahondar en detalles al respecto, el empresario explicó los motivos vinculados con el Torneo Apertura 2002: "Porque le gané un campeonato a Macri en el 2002, el único campeonato que perdió el Boca de Macri". Además, resaltó que "Macri era un imperio" y coincidió con el actual vicepresidente de la institución de La Ribera, ya que "como dijo (Juan Román) Riquelme, usó a Boca 25 años para hacer política".

"El único campeonato que el Boca de Macri peleó pero no ganó fue conmigo, y yo recibí la orden de que por ahí lo tenía que perder", insistió Ducatenzeiler. En la misma línea, reveló que le dijeron "no te enojés si Independiente no sale campeón, pero vos te vas a quedar en el fútbol". Y repasó irónicamente que "de golpe, Boca ganó ocho partidos de siete, je".

"A mí me plantean seriamente, en una reunión importante en la AFA, que para el negocio era mucho más importante que fuera campeón el Boca de Macri, que todavía no era nada", profundizó "Duca". Al mismo tiempo, se preguntó: "¿Y qué quiere decir que era mucho más importante? Se reúne la mafia...", repasó el exdirectivo del "Rojo".

Además, repasó que "estaba (Julio) Grondona en la primera plana" y relató su reacción ante semejante "sugerencia": "Les digo ´y bueno, se venderán menos diarios si sale campeón Independiente, tendrán menos audiencia estos tipos que se quieren quedar con todo, pero Independiente va a salir campeón´".

Por qué no hay elecciones en Independiente: Ducatenzeiler denunció al PRO

Azzaro también le preguntó al exdirigente del "Rey de Copas" acerca de la postergación de los comicios, que debieron haber sido en diciembre de 2021 pero no se llevaron a cabo porque la lista opositora, encabezada por Fabián Doman, no tenía los papeles en regla. Al respecto, el expresidente de la entidad destrozó al macrismo ya que, según él, los que no quieren que haya elecciones son "(Cristian) Ritondo y el hijo de (Guillermo) Marconi, Juan Marconi".

La gravísima denuncia de Ducatenzeiler, ex-Presidente de Independiente, contra el Boca de Macri.

De acuerdo con su visión, ello ocurre "porque así es la lógica del PRO: es como ellos quieren o es como ellos quieren". "Cuando asume Macri (como Presidente de la Nación), ¿qué hace? Designa a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, y si no te gusta te jodés", insistió Ducatenzeiler.

Por último, protestó porque "estos tipos, que no son del fútbol, prohíben las elecciones en Independiente". Y concluyó con que "ese es el poder real. No les importa el club, les importa el dinero y el poder. No son como nosotros".