Matko Miljevic: de qué cuadro es y por quién hincha

Matko Miljevic con la camiseta de Racing

Matko Miljevic se convirtió en nuevo jugador de Racing y cuenta en sus espaldas con una particular historia. Sus padres tomaron la determinación de vivir en Estados Unidos en medio de la crisis económica que atravesaba Argentina. Así fue que nació un 9 de mayo de 2001 en Miami. Sin embargo, luego volvieron al país, por lo que sus primeros contactos con la pelota fueron haciendo baby fútbol en un club de Lanús.

En estos momentos atraviesa el mejor presente de su carrera. El 2025 fue un gran punto de inflexión para él, al lograr pelear el campeonato con Huracán siendo una de las grandes figuras que tuvo este equipo. Y logró una gran visibilización que le permite tener en Racing quizás la mejor oportunidad de su carrera hasta ahora, en un club que viene de ser semifinalista de la Copa Libertadores y mantiene un proceso largo con Gustavo Costas en el banco.

De qué cuadro es Matko Miljevic

El futbolista es hincha confeso de River. Tiene fotos de chico con la camiseta del Millonario y nunca negó que es el club que le llegó por herencia familiar. "Cuando era chico seguía mucho a River, mi familia es hincha, pero hoy soy simpatizante", contó en una entrevista con La Red el futbolista. De hecho, estuvo cerca de jugar en la institución de Núñez, pero el pase quedó frustrado y él con la espina de no haber podido ir.

Matko Miljevic de niño con la indumentaria de River.

“En 2021 estuve muy cerca de jugar en River. No me llamó Marcelo (Gallardo), pero sí allegados a él”, reveló el mediocampista. “Me llamaron del club y hablaron con mi padre. Me vine volando a firmar el contrato", relató en una entrevista, donde responsabilizó a la dirigencia del Bicho, encabezada por Cristian Malaspina, de que se haya caído la operación: "A cuatro horas de la firma del vínculo tiraron todo para atrás por algo del presidente”.

Los vaivenes en su carrera

Miljevic de chico practicó natación y fue campeón internacional de taekwondo. Comenzó su carrera en las pre-infantiles de Boca. De allí se pasó a Argentinos Juniors por gestión del "Bocha" Batista y arribó al Bicho. Se fue a Montreal pero terminó mal su situación allí y, después de un fugaz paso por Newell´s, en Huracán logró relanzar su carrera. Un joven que ofrece una muy buena pegada, capacidad para conducir ataques y fue uno de los puntos más altos del primer semestre de 2025.