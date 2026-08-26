"No sabe lo que es el barro": el picante debate en vivo por las canchas del ascenso

Durante la emisión del programa El Pase del Mediodía por ESPN, se generó un cruce distendido entre los periodistas al debatir sobre el conocimiento de los distintos estadios del fútbol argentino. La discusión enfrentó al conductor Sebastián Vignolo y al panelista Mariano Closs contra su compañero de panel Diego Latorre, a quien le cuestionaron no haber recorrido los escenarios de las categorías menores.

El intercambio comenzó cuando se abordó la experiencia de transitar las canchas del ascenso. Frente a la postura de sus colegas sobre las dificultades del terreno y las coberturas periodísticas en el ascenso profundo, se abrió una discusión sobre la trayectoria de cada uno y la cantidad de predios visitados a lo largo de los años.

El barro, los countries y el desafío de los estadios

La controversia se encendió cuando desde el piso le reprocharon al exfutbolista su falta de rodaje en recintos de menor infraestructura: "Usted el barro ni lo tocó, usted no sabe lo que es el barro, usted jugó en country, no hay barro ahí". Ante la chicana, Diego Latorre respondió defendiendo su recorrido: "Si ustedes conociesen el 10% de las canchas que he conocido".

La respuesta provocó la inmediata reacción de Mariano Closs y Sebastián Vignolo, quienes aseguraron tener mayor conocimiento territorial gracias a su labor en las transmisiones de las divisiones del ascenso: "Nosotros conocimos más canchas que vos, no tengo ninguna duda", retrucaron en el estudio.

El cuestionario sobre las categorías del ascenso

A partir de allí, comenzó una serie de preguntas directas para poner a prueba los conocimientos de Latorre sobre diversas canchas del fútbol metropolitano y del ascenso: