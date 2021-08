Luis Scola recibió un increíble homenaje en su último partido: "Me voy en paz"

Luis Scola jugó su último partido con la Selección en la derrota frente a Australia por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos.

Es el final de una era para el básquet argentino, se retiró el último representante de aquella Generación Dorada que hizo historia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Hablamos de Luis Scola, quien hace instantes jugó su último partido vistiendo los colores de la Selección Argentina y poco importa el resultado, porque la ovación recibida una vez terminado el encuentro, se llevó todos los flashes. Sus compañeros, los rivales y todos los presentes en el estadio se pusieron de pie para aplaudirlo.

41 años son los que hoy tiene la figura de este equipo, y le deja el legado a varios jóvenes que forman parte del plantel mostrando fiel a su estilo un gran ejemplo. No sólo porque siguió jugando hasta este momento, sino también porque pasó por todas las etapas de la Selección en estos últimos años y se mantuvo vigente. Es el segundo jugador que más puntos anotó en la historia de los mundiales con 611 tantos, detrás del brasileño Oscar Schmidt que posee 906. Con su participación en Tokio llegó a su quinto Juego Olímpico (Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016, los anteriores). Se colgó varias medallas con la Selección y hoy su historia, al menos como jugador tuvo un final inolvidable.

Minutos después del final del encuentro, Scola habló en vivo en TyC Sports y contó sus sensaciones luego de su último partido: "Intenté mantener la compostura lo más que pude, quería llegar hasta el último momento y me voy en paz", declaró "Luifa". Pero además, dejó en claro que se vendrán nuevos rumbos en su carrera: "Son épocas de cambio para mí, voy a descansar un poco y después veré que viene, así que a bajar un poco el ritmo y frenar la pelota", anticipó.

Además, uno de los históricos de la Generación Dorada, quizás el jugador más emblemático en estos últimos tiempos, Emanuel Ginóbili escribió en Twitter algunas palabras destacando el gran trabajo de su ex compañero: "Cuanta emoción en ese último aplauso! Gracias @LScola4 por enseñarnos tanto en estos años y por liderar con el ejemplo siempre. Un lujazo de compañero. Aplaudo de pie!", cerró el histórico 5 de la albiceleste.

Scola volvió a tener ese rol ascendente que lo tuvo como punta de lanza en el Mundial de China en 2019

Durante los Juegos, además, Scola volvió a tener ese rol ascendente que, por ejemplo, lo tuvo como punta de lanza en el Mundial de China en 2019. En aquel entonces, sorprendió con una declaración previa al decir que el "equipo estaba para cosas grandes" y, finalmente, alcanzó el segundo puesto en plena renovación. Esta vez, durísimo, lanzó: "Me preocupan algunos malos hábitos, como protestar demasiado, de simular mucho o por esas protestas no bajar a defender. No tenemos tanto talento para darnos ese lujo".

El trabajo y la ascendencia de Luis Scola sobre el resto del grupo no solo se ve en su día a día o dentro de la cancha, Facundo Campazzo, otro de los lideres del equipo, lo tiene en claro y en charla con TyCSports disparó: "No hay nadie como él. Hay que tomar dimensión de lo que tenemos al lado nuestro. Es una leyenda que todavía está jugando a un nivel increíble. Tenemos que ser alumnos con él. Viéndolo cómo se prepara, cómo entrena, es un lujo".