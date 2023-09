Mundial de Rugby: Cheika confirmó la formación de los Pumas vs. Inglaterra

Michael Cheika dio a conocer el equipo titular de los Pumas que saldrá al campo de juego para enfrentar a Inglaterra en el debut del Mundial de Rugby de Francia 2023. Cómo formará el elenco nacional.

De cara al debut de los Pumas en el Mundial de Rugby Francia 2023, el entrenador australiano Michael Cheika confirmó la formación titular de los jugadores que saldrán al campo de juego para enfrentar a Inglaterra por la primera fecha del Grupo D. El combinado nacional, que llega cargado de ilusión al torneo, también conforma esa zona junto a países como Chile, Japón y Samoa. ¿Cómo será el equipo inicial?

Con respecto a la modalidad de clasificación a la siguiente ronda, los planteles jugarán en cuatro zonas de cinco equipos cada una. Teniendo en cuenta este escenario, los dos primeros avanzarán a la siguiente fase del torneo para posteriormente luchar por alcanzar la final. Luego de sufrir algunas bajas antes del certamen, el estratega cuenta con todo su plantel y ya definió la formación.

La formación de Los Pumas vs. Inglaterra en la fecha 1 del Grupo D del Mundial de Rugby 2023

Los titulares que saldrán al campo de juego del Velodrome de Marsella serán: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía.

Por otro lado, el DT dispuso el siguiente banco de suplentes para lo que será el debut ante Inglaterra en el mencionado Mundial de Rugby 2023: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez y Matías Moroni. El próximo cotejo será ante Samoa el próximo viernes 22 de septiembre desde las 12:45 (hora argentina) en Saint-Étienne.

El calendario de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2023: partidos, fechas y horarios

Inglaterra vs. Argentina - Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella.

- Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella. Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

- Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne. Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

- Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes. Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.

Hora, TV y cómo ver online el debut de los Pumas vs Inglaterra en el Mundial de Rugby 2023

Los Pumas enfrentarán a Inglaterra en el primer partido del Mundial de Rugby Francia 2023 y se jugará el próximo sábado 9 de septiembre, desde las 16:00hs (hora argentina). Este duelo, que sin dudas es uno de los más importantes de la primera jornada en el máximo torneo, se disputará en el Velodrome de Marsella y la transmisión estará a cargo tanto de ESPN como vía streaming por la plataforma de Star+.

El plan de Inglaterra para arruinar el debut argentino del Mundial de Francia 2023

En una de las últimas prácticas previas al debut, el entrenador Steve Borthwick, que se hizo cargo del combinado inglés en diciembre de 2022 y llega cuestionado a la Copa del Mundo por malos resultados, hizo modificaciones que llamaron la atención en la prensa británica. A falta de tres días del estreno en el Mundial, el entrenador incluyó jugadores que no fueron tenidos en cuenta en el pasado reciente.

Según informó el medio The Independent, el pilar derecho Dan Cole ingresaría en lugar de Kyle Sinckler. Lo llamativo de esta decisión es que, el primera línea de 36 años que se había retirado del seleccionado en 2022, fue citado por Borthwick para el nuevo proceso y no jugó ningún Test Match desde el inicio este año. El hooker seguirá siendo Ellis Genge, mientras que el pilar izquierdo será Jamie George. Sin embargo, no es el único cambio que tiene en mente para enfrentar a los Pumas.