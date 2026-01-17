Liverpool vs Burnley por la Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Liverpool de Alexis Mac Allister recibe a Burnley este sábado en Anfield, en un duelo clave por la jornada 22 de la Premier League. Los Reds buscan recuperarse de un momento irregular que los tiene cuartos con 35 puntos, apenas dos por encima del quinto, mientras que los Clarets llegan urgidos de puntos en la zona de descenso, a ocho unidades de la salvación.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Liverpool y Burnley, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Liverpool y Burnley?

El partido entre Liverpool y Burnley se disputa el sábado 17 de enero de 2026 a las 12 (hora argentina) en Anfield. La transmisión será exclusiva vía streaming por Disney+, en un encuentro donde el equipo de Arne Slot necesita volver al triunfo después de empatar sin goles con Arsenal en su último partido de liga. Este duelo representa una oportunidad ideal para sumar de a tres ante un rival directo de la zona baja.

Liverpool está viviendo una temporada complicada bajo el mando de Arne Slot, el neerlandés que reemplazó a Jürgen Klopp en junio de 2024. Después de ganar la Premier League en su primera temporada al frente del equipo, el presente del técnico de 47 años es mucho más incierto. Los Reds perdieron nueve de doce partidos en todas las competiciones hacia el final de 2025, una racha que generó rumores sobre su continuidad en el cargo.

El equipo de Anfield tiene un récord de 10 victorias, 5 empates y 6 derrotas en 21 partidos de Premier League, ubicándose cuarto con 35 puntos. En el último encuentro, empataron 0-0 con Arsenal como visitantes, dejando pasar una oportunidad de oro para recortar distancia con los de arriba. La ausencia de Mohamed Salah, que está disputando la Copa Africana de Naciones, representa un dolor de cabeza importante para Slot, quien también tiene las bajas de largo plazo de Alexander Isak, Conor Bradley y Giovanni Leoni.

Sin embargo, hay una noticia positiva: Hugo Ekitike regresó de su lesión y tuvo un impacto inmediato desde el banco en la FA Cup contra Barnsley, anotando y asistiendo. La incorporación en esta temporada de figuras como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Milos Kerkez le dan a Slot opciones de sobra para competir, aunque el rendimiento colectivo sigue sin convencer a la exigente hinchada de Liverpool.

Burnley, por su parte, está en una situación desesperante. Los Clarets regresaron a la Premier League en esta temporada 2025/2026 tras lograr el ascenso bajo el mando de Scott Parker, quien llegó al club en julio de 2024 reemplazando a Vincent Kompany. Sin embargo, la adaptación a la máxima categoría está siendo muy difícil: acumulan un récord de 3 victorias, 4 empates y 14 derrotas en 21 partidos, dejándolos en la posición 19 con apenas 13 puntos.

La racha reciente es alarmante: llevan doce partidos sin ganar en la liga, aunque al menos lograron un empate 2-2 con Manchester United en su último encuentro, frenando una racha de derrotas consecutivas. Scott Parker tiene el desafío de revertir una situación que parece encaminada al descenso, con su equipo a ocho puntos de la zona de salvación y apenas 17 partidos por disputar. Su puesto pende de un hilo ante los malos resultados.

El historial reciente favorece ampliamente a Liverpool: ganaron los últimos seis enfrentamientos directos entre ambos equipos, con una superioridad que se refleja en las estadísticas. Burnley necesita un milagro en Anfield, mientras que los Reds no pueden permitirse otro tropiezo en casa si quieren mantenerse en la pelea por puestos europeos.

Formaciones probables de Liverpool y Burnley

Arne Slot tiene prácticamente definido su once titular para enfrentar a Burnley. Alisson Becker será el arquero, con una línea de cuatro defensores formada por Joseph Gomez como lateral derecho, la dupla central de Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk, y Milos Kerkez por izquierda. El croata, fichado en esta temporada, se ha adaptado rápidamente y es una pieza clave en el esquema del neerlandés.

En el mediocampo, Ryan Gravenberch y Alexis Mac Allister conformarán el doble pivote, con la responsabilidad de recuperar y distribuir el juego. Arriba, el tridente ofensivo tendrá a Jeremie Frimpong por derecha, Dominik Szoboszlai como mediapunta y Cody Gakpo por izquierda. La referencia de área será Florian Wirtz, el gran fichaje alemán que llegó para aportar goles en ausencia de Mohamed Salah, quien está representando a Egipto en la Copa Africana.

Las bajas confirmadas son Alexander Isak, Conor Bradley y Giovanni Leoni, todos con lesiones de larga duración. Bradley se sometió a cirugía de rodilla y comenzará su rehabilitación en las próximas semanas. La vuelta de Hugo Ekitike desde el banco le da a Slot una alternativa ofensiva importante para el segundo tiempo si el partido lo requiere.

Scott Parker tiene menos variantes que su rival, pero intentará plantear un equipo ordenado defensivamente para no sufrir una goleada. En el arco estará Martin Dúbravka, fichado en esta temporada desde el Newcastle. La línea defensiva estaría conformada por Kyle Walker como lateral derecho, la dupla central de Bashir Humphreys y un defensor central por confirmar, y Quilindschy Hartman por izquierda. Ambos laterales llegaron en el mercado de pases para reforzar los costados.

En el mediocampo, Lesley Ugochukwu será la pieza clave de contención, acompañado por Aaron Ramsey, quien anotó su primer gol con el club en la Copa de la Liga. Por delante, Marcus Edwards y Loum Tchaouna aportarán velocidad en las bandas, mientras que Armando Broja será el delantero de referencia. El albanés debutó con asistencia en la Copa de la Liga y es una de las esperanzas ofensivas del equipo.

Las bajas por lesión son Josh Cullen y Zeki Amdouni, ambos con problemas de rodilla de larga duración. También existen dudas sobre Zian Flemming y Joe Worrall, que podrían perderse el partido. Parker necesita que su equipo esté concentrado los 90 minutos para intentar robar algo en Anfield.

Liverpool: Alisson Becker; Joseph Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo; Florian Wirtz. DT: Arne Slot.

Burnley: Martin Dúbravka; Kyle Walker, Bashir Humphreys, Dara O'Shea, Quilindschy Hartman; Lesley Ugochukwu, Aaron Ramsey; Marcus Edwards, Josh Brownhill, Loum Tchaouna; Armando Broja. DT: Scott Parker.

Liverpool vs Burnley: Ficha técnica