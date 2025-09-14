Liverpool vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

Atlético de Madrid y Liverpool se enfrentarán en el estadio Anfield el próximo miércoles 17 de septiembre desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 1 de la Champions.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 3 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League - 2021/2022, y Liverpool se llevó la victoria por 2 a 0.





Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Galatasaray: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Eintracht Frankfurt: 22 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs PSV: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Inter: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Champions

Fecha 2: vs Eintracht Frankfurt: 30 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Arsenal: 21 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs U. Saint-Gilloise: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Inter: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs PSV: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

