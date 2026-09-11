El futuro de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina volvió a quedar bajo la lupa a partir de las dudas sobre su continuidad y la eventual renovación de su vínculo. En el programa F12, emitido por ESPN, los periodistas analizaron el escenario que rodea al entrenador campeón del mundo y expusieron las versiones contrapuestas que circulan entre su entorno íntimo y los pasillos de la dirigencia del fútbol argentino.

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De acuerdo con la información tratada al aire entre Mariano Closs y Esteban Edul, existen dos campanas bien diferenciadas respecto a lo que ocurrirá en el corto plazo. Por un lado, las fuentes cercanas al cuerpo técnico dan cuenta de ciertas diferencias y de un interrogante clave sobre el nivel de motivación del DT; por el otro, desde la AFA confían plenamente en la intervención de su presidente, Claudio Tapia, para encaminar las negociaciones y sellar un nuevo acuerdo.

Las diferencias internas y la incógnita sobre la motivación

El debate televisivo remarcó que, tras un período de silencio luego de las competencias oficiales, la situación contractual de Scaloni reabrió una serie de especulaciones. En ese sentido, según los especialistas de ESPN, los allegados al entrenador santafesino "hablan de unas diferencias" y trazan un paralelismo con situaciones pasadas en las que el propio técnico puso en duda su permanencia por el desgaste acumulado.

Según detallaron en el panel, el foco principal de la discusión no pasa estrictamente por lo económico, sino por la energía necesaria para liderar una nueva etapa en el equipo nacional. "El principal argumento es si él está motivado como para empezar una selección casi de cero", señalaron en la emisión, haciendo referencia a los compromisos venideros y al esfuerzo que implica sostener la exigencia en el más alto nivel competitivo.

El recambio generacional y la comparación con el inicio en 2018

Durante el análisis, los periodistas compararon el momento actual con el comienzo del ciclo en 2018. En aquella oportunidad, Scaloni asumió sin recorrido previo y "estaba ante la oportunidad de su vida", una condición muy diferente a la actual, donde cuenta con el reconocimiento internacional, títulos acumulados y un nombre propio consolidado en el fútbol mundial que modifica las presiones.

Asimismo, se evaluó el impacto que puede tener el recambio de futbolistas históricos en el armado del plantel. La posible ausencia paulatina de figuras centrales como Lionel Messi, Ángel Di María o Nicolás Otamendi representa un desafío complejo. Sobre este punto, indicaron que puede existir "cierto temor a que se desmorone un poco la estructura" en caso de afrontar una reconstrucción profunda sin esos referentes dentro del vestuario.

El papel de Claudio Tapia y una decisión estrictamente personal

Por parte de la casa madre del fútbol argentino, la expectativa sigue puesta en el rol dirigencial de Tapia. En el programa destacaron que el titular de la AFA mantiene un vínculo cercano y de convivencia constante con la delegación en el predio: "A mí lo que me dicen es que Tapia siempre lo convenció, o sea los antecedentes son a favor de Tapia".

Sin embargo, los integrantes del debate concluyeron que la determinación final dependerá de un proceso introspectivo del director técnico, más allá de las gestiones institucionales, los contratos o los partidos programados. "Yo creo que es una cuestión personal... ¿Este desafío lo quiero afrontar? ¿Tengo la fuerza para afrontarlo? ¿Estoy como para afrontarlo?", reflexionaron al aire, remarcando que en este tipo de definiciones resulta muy difícil que el entorno logre torcer una decisión de convicción propia.