Se bajó un crack que iba a acompañar a Messi en Miami

El crack había prometido que jugaría junto a Lionel Messi pero eso no será posible.

En las últimas horas se conoció que el delantero uruguayo, Luis Suárez, una de las figuras de Gremio de Porto Alegre le diría que "no" a Lionel Messi y está analizando un retiro. Vale decir que el atacante era uno de los posibles compañeros del crack argentino en Inter de Miami.

"Luis Suárez le informó a la directiva de Gremio que quiere retirarse. El cuerpo técnico está al tanto", describió el medio Zero Hora de Porto Alegre. "Tiene una lesión en la rodilla derecha y comenzará a dar los primeros pasos para el retiro", anunció el mismo diario online.

Suárez ganó la Recopa Gaucha y la Copa Gaucha en esta temporada y además es el goleador con 14 tantos. Además, el diario brasileño detalló que desde Gremio no quieren dejar que Suárez se vaya a Inter Miami junto con Lionel Messi, por lo que revisarían los aspectos legales.

Scaloni admitió que le hubiese gustado citar a más jugadores a la Selección Argentina

Una vez concretada la victoria en Indonesia, el santafesino aseguró que se llevó "sensaciones positivas" y así lo explicó: "Porque la sacamos adelante, no era fácil porque el segundo rival no era conocido". En esa dirección, resaltó que "los chicos lo afrontaron bien, con mucha actitud, y es un buen balance". Con relación a los jóvenes que van teniendo rodaje como Facundo Medina, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, destacó que "la idea era esa: que jueguen, que sumen minutos. Más allá del resultado, del juego, la idea era que disfruten y no apurarlos".

Acerca del desarrollo del encuentro, con el planteo ultradefensivo del local, el DT opinó que "lo táctico queda en un segundo plano cuando el rival se te mete atrás". De hecho, admitió: "Pensábamos que iba a jugar totalmente diferente. Algunas pruebas que hicimos tuvimos que cambiarlas, pero lo más importante era que los chicos jugaran como si fueran las Eliminatorias". "Algunos partidos van a ser así, nos van a jugar así, y por eso nos sirven. Por momentos fue demasiado cortado el partido, pero cada uno tiene sus armas y lo jugamos como lo teníamos que jugar", remarcó el estratega.