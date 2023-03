Lionel Messi fue a la parrilla Don Julio en Palermo y desató un furor total

Lionel Messi fue a comer a la parrilla Don Julio de Palermo y desató un furor total entre los presentes, tras su vuelta al país con la Selección Argentina. Los videos virales en las redes sociales.

Lionel Messi fue a cenar a la parrilla Don Julio del barrio porteño de Palermo y desató un furor absoluto entre el público que estaba presente. A medida que algunas personas se enteraron de la presencia del capitán de la Selección Argentina, les fueron avisando a otras hasta que en un momento se volvió imposible de controlar la situación.

Los efectivos de seguridad intentaron interceder para la cuestión no se desbordara, aunque no lo consiguieron del todo: el público se agolpó en la puerta de uno de los restaurantes porteños más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires para ovacionar al crack de PSG, pedirle fotos y autógrafos. A la hora de salir del local junto con su familia también se vivió un instante tenso, ya que el delantero rosarino de 35 años prácticamente no podía caminar ni avanzar hacia donde había estacionado su auto.

"Leo" se concentra junto con sus compañeros de "La Albiceleste" en el predio que la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) posee en Ezeiza, aunque el entrenador Lionel Scaloni los dejó salir por la noche para disfrutar con sus familias. Los amistosos frente a Panamá y Curazao no tienen un rigor deportivo ni la obligación de sumar de a tres como en los encuentros oficiales, sino que serán simplemente para gozar junto con el público del Mundial de Qatar 2022 ganado en diciembre pasado.

De esta manera, la icónica esquina de Guatemala y Gurruchaga se volvió una parada obligatoria para muchos fanáticos, que cantaron al ritmo de Muchachos, de La Mosca. El ex Barcelona arribó a Buenos Aires el lunes por la mañana junto con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos: Thiago (10), Mateo (7) y Ciro (5).

El furor por Messi en Palermo fue total.

Cuándo juega la Selección Argentina

El campeón de América y del mundo recibirá a Panamá el jueves 23 de marzo a las 21 horas en el Estadio Monumental de River. En tanto, en el segundo amistoso chocará con Curazao en el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero el martes 28 de marzo, también a las 21.

La lista de la Selección Argentina para los amistosos ante Panamá y Curazao