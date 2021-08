Lionel Messi contó el momento en el que le dijo a Antonela Roccuzzo que no seguía en Barcelona: "Lloramos"

El mejor del mundo reveló cómo vivió el momento en que se enteró de su salida del Barcelona y lo que sucedió al contárselo a su esposa.

Más allá de que ya esté viviendo algo nuevo en el PSG siempre hay detalles por saber acerca de como fueron los últimos días de Lionel Messi en el Barcelona. Su salida después de 21 años de puros éxitos generó una revolución a nivel mundial, y mirando dentro del círculo familiar también. El astro contó en una entrevista con la BBC el momento en el que se enteró y cómo se lo transmitió a su esposa e hijos.

"Mi papá fue por la mañana a juntarse con Laporta, cuando volvió me lo dijo y me tocó prepararme para ver como se lo comunicaba a Antonela para después decírselo a los nenes", afirmó en principio el astro. Por otro lado, detalló el instante en el que lo habló con Roccuzzo: "Se lo dije a ella y lloramos, nos amargamos y nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes de la mejor manera. En diciembre les dijimos que nos quedábamos".

El mejor del mundo además, dijo que junto a su esposa se preocuparon por Thiago (el hijo más grande) y de cómo iba a vivir este cambio: "Muchas veces pensamos demasiado y los chicos lo asimilan y lo aceptan de una manera que nosotros no pensamos. Si él lo lleva por dentro, muestra que está feliz y preparado para el cambio", y amplió: "Es como yo, lo está sufriendo por dentro sin expresarlo pero tampoco es nada grave, se va a adaptar, será una nueva experiencia y crecerá".

También se refirió al momento en que leyó el comunicado publicado por el Barcelona anunciando que el 10 de la Selección no seguiría en el club: "No sabíamos que íbamos a hacer. No teníamos nada. Tampoco cuándo iba a arrancar otra vez, dónde iba a ir, o cómo sería el cambio para la familia. Fue complicado hasta que pude despedirme de la gente, cerrar mi acuerdo con el PSG y empezar a pensar en lo que venía", aseguró Messi.

La publicación del nuevo jugador del PSG en sus redes sociales

Ayer por la tarde, el astro argentino "hizo oficial" su llegada al club parisino con una publicación en sus redes con fotos dentro del campo de juego y vistiendo una nueva camiseta. El mejor del mundo publicó un mensaje con dichas imágenes acerca de lo que le genera su arribo a la institución: "Arranco una nueva etapa en mi vida y lo hago con toda la motivación y las ganas de seguir aprendiendo cada día. Trabajaremos por cumplir los objetivos del PSG #AllezParis", fueron las palabras que acompañaron a las fotos.