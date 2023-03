Humberto Grondona reapareció para cruzar a Lionel Messi: "Este chico"

Uno de los hijos de Julio Grondona, expresidente de la AFA, atacó al capitán de la Selección tras el cambio de nombre del predio de Ezeiza.

En medio de los elogios generalizados para Lionel Messi, Humberto Grondona reapareció públicamente y cruzó al capitán de la Selección Argentina. El hijo de Julio Grondona, expresidente de la AFA desde 1979 hasta que falleció en 2014, atacó al crack de PSG después del cambio de nombre del predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza.

El lujoso complejo cercano al aeropuerto internacional llevaba la identidad de "Julio Humberto Grondona", aunque ahora se llama "Lionel Andrés Messi". Y esa iniciativa de Claudio "Chiqui" Tapia, actual mandamás de la AFA, le cayó muy mal a "Humbertito". De paso, la ligó el ex Barcelona en plena entrevista con Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en la transmisión en vivo de YouTube de El Loco y el Cuerdo.

Humberto Grondona atacó a Messi: "Este pibe"

Consultado acerca del cambio de nombre del predio de Ezeiza, el entrenador y dirigente fue lapidario: "Las decisiones que han tomado me chupan un huevo, me importan un pito...". Incluso, destrozó a Tapia cuando opinó que "los que están a veces arriba de casualidad y les va bien, se creen poderosos y hacen lo que se les canta el forro de las pelotas".

Duro con el delantero rosarino de 35 años, el hermano del mandamás de Arsenal recordó el amistoso de último momento de la Sub 20 en el estadio de Argentinos Juniors en 2004 para que Lionel vistiera la camiseta albiceleste: "El pibe del que hoy lleva el nombre el predio está ahí por mi papá, sino jugaría para España... Quiero que lo sepan todos". También repasó que "Messi iba para España y se arma un partido con Paraguay. Antes era un partido y ahora son tres, que ahí se vienen problemas".

La AFA cambió de nombre el predio de Ezeiza y Humberto Grondona estalló.

Además, Humberto Grondona repasó que la convocatoria de Messi en aquel entonces no fue una idea de José Pekerman, sino del entonces titular de la AFA: "En su momento no fue una decisión del técnico, fue una decisión de mi padre". "Porque el día de mañana Mateo Retegui pasa a ser el goleador de Italia, o juega una final contra Argentina y te la gana, y alguien se va a tener que hacer responsable", ejemplificó. "A mí si le cambian el nombre o no me importa un pito, el tema es que ahora muchos levantan trofeos o se cuelgan medallas pero el capitán de nuestro equipo, el mejor jugador del mundo, juega en la Argentina porque a un señor se le ocurrió organizar un partido", insistió.

"Mi viejo amaba a (Diego) Maradona, porque la dirigencia no lo quería, como lo amaba a este pibe...", rememoró el entrevistado en El Loco y el Cuerdo. "A mí lo que me gustaría es que un día este chico, el más grande de todos, diga: ´Yo tengo que agradecerle a Julio, porque por él estoy jugando en la Selección Argentina´", reiteró el invitado. A continuación, dejó una reflexión irónica cuando preguntó: "¿Dónde llegó a comer, a qué lugar? ¡A Don Julio, mirá qué casualidad!". Cuando Ducatenzeiler acotó que "el inconsciente lo llevó ahí", Humberto reaccionó: "No lo sé, puede ser...".

Messi tenía una gran relación con Julio Grondona.

Con mucha bronca, Humberto apuntó contra los periodistas cuando le dijo a Azzaro que "una sarta de delincuentes colegas tuyos empezaron a fogonear en su momento que el predio se tenía que llamar Maradona... Que si hay justicia en este país después van a estar sopres (presos) por otros temas". "¡Menos mal que no pasó! Porque sino, ¿ahora cómo hacés? ¡Tenés una manifestación en la calle de 40 millones de maradonianos!. Y ahora la sede de Viamonte (1366) se llama Diego Maradona", disparó.

El hijo de Grondona recordó que Julio llevó a Messi a la Selección Argentina.

Volviendo al tema del nombre del predio de Ezeiza, Grondona repitió: "Si es una decisión en conjunto, perfecto, aplaudo, Messi se lo merece y él tiene que aceptarlo". Por último, opinó que el rosarino no es el mejor futbolista de todos los tiempos: "Yo vi a Pelé, que siempre digo que está un poco arriba de Maradona y de Messi... Lo dije siempre".