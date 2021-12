El insólito error sobre las declaraciones de Lewandowski acerca de Lionel Messi

Robert Lewandowski aclaró que desde un medio polaco, malinterpretaron una de sus frases sobre el discurso de Lionel Messi cuando ganó el Balón de Oro.

Los cruces entre futbolistas existen desde siempre y la mayoría de las veces que ocurren hay varios motivos. Suceden en el marco de algún partido importante o, como en este caso, luego de un acontecimiento que involucra a los mejores del mundo. Y así fue, como luego de la gala del Balón de Oro en la que Lionel Messi se adjudicó el premio y dijo unas palabras sobre Robert Lewandowski, el delantero polaco luego declaró para un medio de su país y malinterpretaron lo que dijo.

En 2020 la entrega de la mencionada distinción no se realizó debido a la pandemia. El atacante de la selección de Polonia lo merecía por lo hecho en la UEFA Champions League jugando para el Bayern Munich y tuvo que esperar un año más. En 2021 no pudo ante la "Pulga" y este último lo reconoció: "Es una noche especial para mí. Es un honor pelear con Robert, fuiste el ganador el año pasado y France Football de lo debería dar. Tendrías que tenerlo en casa también", afirmó.

Horas más tarde, el jugador del elenco alemán brindó una entrevista al medio Kanale Sportowym de su país en donde al parecer sostuvo: "Me gustaría que su declaración fuera honesta. No sólo palabras vacías. Que sea sincero. Por supuesto que respeto como juega y lo que ha conseguido. Me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala".

Sin embargo, días después el propio futbolista desmintió estos dichos alegando que sacaron de contexto su frase en la que disparó contra el astro argentino: "Di una entrevista a un medio polaco y mis palabras fueron malinterpretadas. Nunca quise decir que las palabras de Leo Messi no fueran sinceras. La verdad es que me conmovió mucho lo que dijo", señaló Lewandowski.

El presidente del Barcelona apuntó contra Lionel Messi

"No sé si hubiera sido posible por el tema salarial, pero yo nunca dije que se le pidiese jugar gratis. Además, es el mejor jugador del mundo, tenía una propuesta importante y es absurdo, en todo caso tenía que salir de él, no de mí. Nunca lo he dicho y se forma una polémica de una situación en la que el origen ya está falseado", declaró Joan Laporta en una entrevista brindada al medio español Els Matins.

Por otro lado, agregó su opinión acerca de la importancia de que todo esté bien con los ídolos: "El club tiene que tener una buena relación con el mejor jugador que ha tenido su historia. Hicimos lo que pudimos. Respeto su posición y el Barcelona siempre tiene la mano tendida porque sabe que es su casa. Siempre es bueno que vuelvan los que han hecho grande al club, como pasa con Xavi o con Guardiola", concluyó.