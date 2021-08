El entorno de Lionel Messi está reunido con autoridades del PSG para cerrar su llegada

Todo parece indicar que tras la salida de Lionel Messi del Barcelona, su destino estaría en el PSG y en estos momentos se lleva a cabo una reunión importante para definirlo.

La salida de Lionel Messi del Barcelona tuvo un gran impacto a nivel futbolístico en el mundo y algunos clubes ya están interesados en contratarlo. El interés más grande por lo que se pudo ver en las últimas horas es por parte del Paris Saint Germain. La institución francesa ya habría iniciado gestiones para contar con los servicios del 10 de la Selección argentina. Por lo que hoy se estaría llevando a cabo una reunión entre un famoso deportista argentino, quien sería el nexo entre el jugador y el club, y el dueño del PSG.

Hace instantes, el equipo de F90 en ESPN estuvo dialogando con el ex manager del equipo francés, Luis Ferrer, acerca de este tema y adelantaron que hace pocos días se viene definiendo: "Hoy no está funcionando el fair play financiero, por lo que el PSG tiene la capacidad de recibir a Lionel Messi.", afirmó Ferrer. El "Pollo" Vignolo habló sobre un mensaje que le llegó en ese instante aunque no dio nombres: "No me vendas porque voy preso. El jeque (Nasser Al-Khelaïfi) está con un argentino muy famoso en su barco definiendo los detalles para el PSG hace 10 días, y hoy está un 98% hecho.", sentenció el "Pollo".

Minutos después, desde la producción del programa, mostraron un posible equipo que podría parar Mauricio Pochettino en cancha en caso de que Leo llegue al club: Gianluigi Donnaruma; Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat; Marco Verrati, Leonardo Paredes; Ángel Di María, Lionel Messi, Neymar Jr.; Kylian Mbappe. Una formación realmente plagada de figuras que podría cumplir el objetivo que aún tienen pendiente, como lo es ganar la UEFA Champions League por primera vez en la historia ya que en los últimos años se le viene negando.

Los equipos que también buscan al argentino

Pero es claro que de acá a que se defina el futuro del crack argentino hablaremos de varios equipos que intentarán llevárselo. El Manchester United podría ser una posibilidad (el City descartó hace instantes su interés). Dentro de la Premier League también el Tottenham, del cual una de sus máximas figuras como lo es Harry Kane se iría al City; o el Inter de Italia que podría perder a Lautaro Martínez o al belga Romelu Lukaku. Pero algo es seguro, Messi no descartaría para nada ir a jugar a un club de Estados Unidos, lo había declarado en entrevistas previas y ante esta salida del Barcelona podría llegar a concretarse.