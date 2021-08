El PSG, uno de los clubes interesados por Messi ya inició gestiones para contratarlo

El famoso club francés quiere al crack argentino y ya está gestionando su llegada para esta temporada.

Lo que era de esperarse con la noticia que sacudió al mundo futbolero finalmente está sucediendo. Ya hay importantes clubes a nivel mundial que quieren sumar a Lionel Messi luego de que éste no continuara en el Barcelona y la institución lo comunicara en sus redes hace instantes. La notificación por parte del club ya está, los motivos también y ahora resta saber cuál será el futuro del 10 de la Selección Argentina. Es por esto que el Paris Saint Germain ya comenzó a realizar gestiones para contar con los servicios de Leo.

Según informó el periodista Guillermo Poggi en ESPN F360 hace instantes, el dueño del club francés Nasser Al-Khelaïfi actualmente se encuentra en Suecia y ya estaría reunido pensando en un posible acuerdo para ofrecerle al argentino. En esta semana el astro argentino se relacionó casi directamente con el club al haber compartido una foto en Ibiza con Ángel Di María, Leonardo Paredes, Neymar Jr, quien subió la imagen, y el italiano Marco Verrati, todos ellos jugadores del conjunto parisino. El posible guiño del 10 de la Selección se va transformando en realidad y desde la cúpula del club ya sueñan con ganar el trofeo que año tras año se le sigue negando y del que Messi ya tiene 4. Hablamos nada más y nada menos que de la Champions League.

No sería el único refuerzo de jerarquía que el dueño del PSG haría llegar a su equipo plagado de estrellas. Hace muy poco, Sergio Ramos pasó por la misma situación que Lionel Messi actualmente. Su contrato con el Real Madrid venció el pasado 30 de junio y la institución francesa se movió rápidamente para contratarlo y así sumar a otro nombre importante al plantel.

Pero es claro que de acá a que se defina el futuro del crack argentino hablaremos de varios equipos que intentarán llevárselo. El Manchester United podría ser una posibilidad (el City descartó hace instantes su interés). Dentro de la Premier League también el Tottenham, del cual una de sus máximas figuras como lo es Harry Kane se iría al City; o el Inter de Italia que podría perder a Lautaro Martínez o al belga Romelu Lukaku. Pero algo es seguro, Messi no descartaría para nada ir a jugar a un club de Estados Unidos, lo había declarado en entrevistas previas y ante esta salida del Barcelona podría llegar a concretarse.

El comunicado del Barcelona sobre la salida de Messi

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de la liga española). Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos del jugador y del Club", cerró el comunicado.