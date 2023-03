Cuánto mide Messi: la altura del crack de la Selección Argentina

La altura de Messi es todo un tema en sí mismo: Desde las ventajas que le puede dar en la cancha su altura actual, hasta la historia detrás del tratamiento que tuvo que hacer para poder cumplir su sueño de ser futbolista.

Leo Messi sigue batiendo records. El campeón del mundo ha sido galardonado ahora con el premio The Best al mejor jugador de la temporada, votado por otros jugadores, técnicos y periodistas y ganándolo por séptima vez. Todos conocemos la historia de Leo y cómo tuvo que superar varios obstáculos, uno de ellos fue la altura: dado un problema hormonal, tuvo que someterse a un tratamiento que no fue fácil para corregir ese déficit. Cuánto mide hoy Messi, cómo fue el tratamiento y cuánto mediría hoy si no se hubiese tratado.

¿Cuánto mide Messi?

Leo Messi mide 1,70 metros de altura y pesa 67 kilos. Lejos de ser un impedimento para jugar al fútbol, puede decirse que ha sido una ventaja. La baja estatura de Messi le ha hecho desarrollar una gran habilidad para poder superar a defensores más altos y fuertes que él. Ha aprendido a jugar con su centro de gravedad más bajo, lo que le permite ser más ágil y rápido en los movimientos con la pelota. Algo que, como vimos en el Mundial, sigue manteniendo a pesar del paso del tiempo. Su habilidad para cambiar de dirección rápidamente y su control preciso del balón son algunas de las características que le han llevado a convertirse en el mejor jugador del mundo y, probablemente, de la historia. Y parte de esa habilidad se la debe a su altura.

Sin embargo, como sabemos, no le ha sido fácil el camino en este respecto. Fue en 1998 cuando a Leo Messi, que tenía nueve años, el endocrinólogo Diego Schwarzstein le diagnosticó un "déficit parcial de hormona del crecimiento". Ha contado luego que para tranquilizarlo, Schwarzstein le aseguró que crecería y sería más alto que Maradona, algo que logró, ya que Messi ha superado a Diego por unos cuatro centímetros de altura.

Para tratar su condición, Messi necesitaba inyecciones mensuales de hormona de crecimiento que costaban alrededor de 1.300 dólares. Según cuenta Schwarzstein, una primera parte del tratamiento lo cubrió Acindar, la empresa para la que trabajaba Jorge Messi. Luego el laboratorio aportó varias dosis y Newell's también hizo llegar algunas. Pero la crisis económica complicó la situación y ahí fue cuando Leo se movió a Barcelona en el 2000. Fue el FC Barcelona la institución que costeó la mayor parte del tratamiento durante su formación y se hizo cargo del mismo como parte del trato por su llegada al club catalán. El resto ya es historia.

¿Cuánto hubiese medido Messi sin tratamiento?

Messi tras ganar el The Best en 2023

Aunque no hay un número exacto que se pueda precisar, según contó Schwarzstein, el médico que trató a Messi y tiene su historial clínico, se estima que el jugador podría haber medido entre 10 o incluso 15 centímetros menos si no hubiera sido tratado con hormonas de crecimiento. Esto daría una altura estimada de entre 1,55 y 1,60 metros. Aunque aún habría podido convertirse en un jugador profesional (hay jugadores en ese rango de altura, como por ejemplo Nahuel "el Perrito" Barrios, jugador de San Lorenzo que mide 1,58m.) es probable que hubiera enfrentado mayores dificultades con esa altura, incluyo desalentando a algunos clubes a fichar al jugador.