The Best 2023: una noche que nos recordó que somos los mejores del mundo

El premio de Messi, Dibu Martínez y Lionel Scaloni solo recordó lo que ocurrió el 18 de diciembre del año pasado. Argentina se quedó con todos los premios. Y son merecidos.

El premio mayor de la Selección Argentina llegó el 18 de diciembre del año pasado. Ese domingo, después de 36 años, el equipo nacional se quedó con el título más preciado por todos los futboleros y en Qatar se convirtieron en campeones mundiales. Ese día los jugadores supieron cuánto pesa la Copa del Mundo. Con un Lionel Messi brillante y un Emiliano Martínez heroico, Argentina tocó el cielo con las manos. En el país, desde ya, la alegría explotó y, ahora, un par de meses después, los futbolistas, los colegas de cada uno de campeones del mundo reafirmaron lo que ocurrió sobre el final del año pasado.

Una de las mejores cosas que tiene "The Best", el premio que entrega la FIFA, es que la elección la hacen los propios colegas. Bien lo dijo Lionel Scaloni en la presentación: "Este premio vale más porque lo entregan técnicos y futbolistas". Es que, lejos de la presuntuosidad de los periodistas, los que juegan son los jugadores y los que más saben del deporte son los futbolistas y los técnicos. Esta oración que, desde ya, no es una verdad revelada muchas veces queda lejana y no termina de cerrar la idea, el concepto de lo que significa que un verdadero experto es el que práctica la disciplina día a día. En este caso, esos cientos de futbolistas y entrenadores que trabajan, que conocen y que saben de lo que hablan porque lo juegan todos los días de su vida eligieron: Dibu Martínez, Lionel Scaloni y Lionel Messi son los mejores en cada uno de sus puestos.

El arquero - tan apuntado por los reyes de la moralidad- volvió a demostrar que es el mejor arquero del año. Y lo eligieron sus propios colegas. Los saltos, los gritos, las frases y los gestos pasaron a un segundo -o tercer- plano para sus compañeros, para aquellos que sienten las pulsaciones que se aparecen en cada encuentro. En el caso de Lionel Scaloni, sus colegas lo marcaron por lo que hizo en la Copa del Mundo. Así, por ejemplo, más allá de algunos casos puntuales que se pueden marcar con respecto a los cambios en los encuentros, la decisión de cambiar cinco jugadores después de la sorpresa ante Arabia Saudita, la búsqueda de poner a Enzo Fernández -un joven de 20 años que no tenía partidos en oficiales con la Selección Argentina- y el acierto determinante de usar a Ángel Di María por el sector a la izquierdo ante Francia lo catapultaron a este lugar.

Por otro lado, las palabras para describir a Lionel Messi ya están todas dichas y, por eso, no se escribirán nuevas ideas en este texto. Solo se agregó un título más a la extensa lista de éxitos del crack argentino que, en diciembre de 2022, alcanzó la gloria máxima y se convirtió en el mejor jugador de la historia. Argentina tiene todo: historias épicas, legendarias y momentos extraordinarios de la mano de Diego Maradona, pero ahora le agregó números, efectividad, peso propio y, sobre todo, una dominancia de más de 15 años. Nunca un futbolista fue tan genial durante tanto tiempo como él.

Por todo esto, Argentina volvió a dominar los premios, volvió a festejar y a rememorar aquella gesta en el Mundial de Qatar. Esa hazaña que quedará para siempre en el recuerdo de los que lo vivimos.