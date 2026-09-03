La Liga de Voleibol Argentina cambia de era: llega la Superliga

A partir de la temporada 2026/27, la máxima categoría masculina de clubes adoptará la denominación Superliga Argentina de Voleibol, en el marco de un proceso integral de fortalecimiento de la competencia que busca potenciar su identidad, ampliar su posicionamiento y generar mayor valor para clubes, jugadores, sponsors, medios y audiencias.

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La Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) iniciará en la temporada 2026/27 una nueva etapa para la principal competencia masculina de clubes del país. La actual Liga de Voleibol Argentina (LVA) pasará a presentarse comercialmente como Superliga Argentina de Voleibol, una nueva denominación que acompaña un proceso más amplio de evolución y fortalecimiento de la competencia. El cambio busca construir una identidad con mayor capacidad de posicionamiento, reforzar el valor de la Superliga como producto deportivo y generar nuevas oportunidades de visibilidad para los clubes que integran la máxima categoría del voleibol nacional.

La nueva etapa apunta a acompañar el crecimiento de la competencia dentro y fuera de la cancha: consolidar una marca más reconocible, ampliar su atractivo para patrocinadores y medios de comunicación y fortalecer la difusión de los clubes y protagonistas del máximo nivel del voley argentino. "La Superliga representa una evolución de nuestra principal competencia. No estamos hablando solamente de una nueva denominación, sino de una nueva etapa en la forma en que queremos posicionar y proyectar al voleibol argentino. Queremos una competencia cada vez más atractiva, con mayor visibilidad y capaz de generar más valor para nuestros clubes, jugadores, sponsors y audiencias", señaló Jorge Vivas, presidente de ACLAV.

La Superliga Argentina de Voleibol busca expresar, desde su propia identidad, una competencia que se propone evolucionar de manera integral. El desafío no se limita a presentar una nueva denominación: implica fortalecer la forma en que la máxima categoría se posiciona, se comunica y construye valor alrededor de sus clubes, jugadores y de todo el ecosistema que la acompaña.

Como parte de este proceso, ACLAV trabaja junto a The Sports Office (TSO) en el desarrollo de esta nueva etapa, con foco en el posicionamiento de la Superliga, la comunicación, la prensa y la construcción de una marca con mayor capacidad de generar visibilidad, conectar con nuevas audiencias y ampliar las oportunidades para la competencia. "El desafío es que esta evolución pueda verse reflejada en todos los puntos de contacto de la Superliga. La nueva identidad tiene que acompañar una forma más integral de presentar, comunicar y proyectar la competencia, fortaleciendo su vínculo con clubes, medios, marcas y audiencias", expresó Rodrigo Cason, Director Ejecutivo de ACLAV.

Con esta transformación, la máxima categoría masculina de clubes comenzará la temporada 2026/27 bajo la identidad Superliga Argentina de Voleibol, abriendo una etapa orientada a potenciar su posicionamiento y acompañar el crecimiento y la difusión de los clubes que forman parte de la principal competencia del voleibol nacional.