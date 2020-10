Barcelona no logra levantar cabeza tras un año con muchos golpes. Luego de la salida de Quique Setién, tras el histórico 8-2 ante Bayern Múnich en la Champions League y la reestructuración del equipo, que dejó ir a históricos como Luis Suárez o Arturo Vidal, las cosas parecen no cambiar. Para colmo, Lionel Messi no se encuentra en su mejor nivel y a pesar de la renuncia del presidente, no logra encontrarse dentro del equipo.

Este sábado, en su visita al Alavés, el equipo de Ronald Koeman intentó por todos los medios pero no logró dar vuelta la historia. Con más de 25 remates, un 80% de la posesión y mucha precisión en los pases, solo logró empatar un encuentro que comenzó ganando el equipo local con gol de Luis Rioja González, a los 31 minutos del primer tiempo. Minutos más tarde, mostrando toda su bronca, el capitán tuvo una sorpresiva reacción que dio que hablar en redes.

Con la pelota en los pies, mientras el árbitro cobraba una falta a favor del Alavés, Messi le tiró un pelotazo en las piernas. Lo miró provocativo y se alejó balbuceando, posiblemente, algún insulto. El juez no dudó y se acercó, ignorando a sus compañeros, para sacarle una tarjeta amarilla. Muchos se quejaron porque podría haber sido roja. Mientras tanto, a los 63', Antoine Griezmann fue el encargado de igualar el marcador. A pesar de los intentos, no lograron cambiar la historia quedando con un gusto amargo por el resultado final.

Mirá el momento:

La situación se hizo eco en redes y muchos fanáticos de otros clubes, apuntaron contra el accionar del astro argentino. "Cristiano Ronaldo empuja un poco al árbitro: lo expulsan y 5 partidos sancionados. Messi le pega un pelotazo al árbitro a dos metros: amarilla. Y se siguen quejando del VAR", escribió un hincha del Madrid. "Messi debió ser expulsado, con el lanzamiento del balón quiso intimidar al árbitro y eso merece la roja directa", expresaron desde Marca. Mientras que el periodista, Tomás Roncero, sentenció: "Esto es fácil. El árbitro iba a expulsar a Messi, pero al ver que era él no se ha atrevido a sacarle la roja. Es la inmunidad arbitral del argentino. Lo de siempre...".

En lo que va de la temporada, el Barcelona ha conseguido 8 puntos de 18 posibles producto de dos victorias, dos empates y dos derrotas. Marcó 10 goles, recibió seis y se encuentra en la posición 12, a ocho del único líder, Real Madrid. Como si fuera poco, la "Pulga" lleva 1057 minutos sin convertir un gol con pelota en movimiento. ¿El último? El 8 de agosto del 2020, ante Napoli, por la Liga de Campeones mientras que los últimos cuatro fueron de penal. Con la cabeza baja y mucha bronca, dejó la cancha en solitario y la incomodidad crece cada vez más.

Algunos mensajes: