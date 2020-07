Christophe Dugarry fue un futbolista francés que logró ganar la Copa del Mundo en el año 1998 y que también se dio el lujo de jugar durante una temporada en el FC Barcelona. Y es este mismo protagonista quien, en diálogo con la prensa europea, tuvo polémicas declaraciones para con Lionel Messi: lo trató de autista.

"¿De qué tiene miedo Griezmann? ¿De un chaval que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es echarle cojones en algún momento", manifestó el ex delantero de la selección francesa, visiblemente molesto por la falta de minutos de su compatriota en el equipo 'blaugrana'.

"Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara", agregó Dugarry. Sus declaraciones hicieron ruido en todo el planeta, dado que fueron cargadas de violencia y discriminación hacia quienes realmente conviven con este transtorno.

Sobre el técnico de Barcelona, el francés agregó: "Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado".