Lesionado Hadjar se perderá Gran Premio de los Países Bajos, Lawson le sustituirá en Red Bull

Isack ​Hadjar, de Red Bull, se perderá el Gran Premio de los Países Bajos ‌del fin de ‌semana después de que el piloto franco-argelino sufriera una lesión en una muñeca durante los entrenamientos, y Liam Lawson le sustituirá, dijo el miércoles el equipo de Fórmula 1.

Lawson, de 24 años, compite para Racing Bulls, ​el equipo hermano ⁠de Red Bull que tradicionalmente se dedica ‌a formar a jóvenes pilotos. Ocupa ⁠el noveno puesto en ⁠la clasificación.

Este ascenso para una sola carrera supondría un regreso temporal a la escudería Red Bull ⁠para Lawson, quien debutó en la ​F1 en Zandvoort en 2023 ‌tras sustituir a Daniel ‌Ricciardo en AlphaTauri cuando el australiano se ⁠fracturó una muñeca.

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"El equipo le desea a Isack una pronta recuperación y agradece a Liam por sustituirlo con tan poca antelación", ​dijo Red ‌Bull en un comunicado.

El expiloto de Red Bull Yuki Tsunoda, de 26 años, ocupará el asiento de Lawson en Racing Bulls junto al británico-sueco Arvid ⁠Lindblad. Tsunoda perdió su puesto de piloto titular al final de la temporada pasada y fue reasignado como piloto de pruebas y reserva tanto para Red Bull como para Racing Bulls.

Hadjar ocupa el octavo puesto en la clasificación con ‌68 puntos, mientras que su compañero de equipo, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, es sexto con 109. En diciembre del año pasado, Red Bull anunció ‌que Hadjar, de 21 años, sustituiría a Tsunoda para la temporada 2026.

El Gran Premio de los ‌Países Bajos es ⁠la duodécima prueba de la temporada, y el Gran Premio de ​Italia, en Monza, se correrá dos semanas después.

Con información de Reuters