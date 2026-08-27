Las Leonas vs. Australia: fecha, hora y cuándo juegan la semifinal del Mundial de Hockey

Las Leonas lograron meterse entre los cuatro mejores equipos y van por más. La Selección argentina enfrentará a Australia por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026, en un partido que tendrá como escenario la Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. Enfrente está la posibilidad de poder volver a disputar una final y lograr el histórico hito que ya lograron dos veces de ser campeonas del mundo.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega a esta instancia invicto y después de haber terminado primero en el grupo F de la segunda ronda. Enfrente tendrá a unas Hockeyroos que avanzaron con mayor sufrimiento, pero que cuentan con una importante tradición internacional y buscarán dar el golpe para meterse en la definición, en un partido con gusto a clásico.

Cuándo juegan Las Leonas vs Australia

Fecha: jueves 27 de agosto.

Hora: 15.30 de Argentina.

Lugar: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.

La otra semifinal se jugará ese mismo día, desde las 13, entre Países Bajos y Bélgica. Los ganadores de ambos cruces avanzarán a la final, mientras que los perdedores disputarán el partido por la medalla de bronce. Un duelo que nadie quiere jugar, pero que aparece como una posibilidad patente que podrían llegar a tener por delante en caso de no avanzar a la definición.

Por dónde ver Las Leonas vs. Australia

El partido entre Argentina y Australia se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión comenzará antes del encuentro para acompañar la previa de una semifinal en la que Las Leonas buscarán dar otro paso hacia su tercer título mundial.

El camino de Las Leonas en el Mundial

Argentina llega invicta a las semifinales. En su debut igualó 1-1 frente a Estados Unidos, luego venció 3-2 a Alemania y cerró la primera fase con un triunfo 2-0 ante Escocia. Con esos resultados, avanzó a la segunda ronda con siete puntos, seis goles a favor y tres en contra.

Las Leonas llegan invictas.

En la segunda etapa, Las Leonas arrastraron la victoria ante Alemania y después derrotaron 3-0 a España, resultado que les aseguró la clasificación a las semifinales. En el último partido del grupo F empataron 0-0 con Bélgica y terminaron en el primer puesto. Esa posición fue determinante porque les permitió evitar a Países Bajos, una de las grandes candidatas al título, y enfrentar a Australia en semifinales.

Australia, en cambio, tuvo un recorrido más irregular. Comenzó con un triunfo 2-0 sobre Japón, pero luego cayó 4-2 ante Países Bajos. En la segunda ronda empató 1-1 con China y 1-1 con India, resultados que le permitieron terminar segunda y avanzar a las semifinales.