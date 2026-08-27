Las Leonas le ganaron a Australia y jugarán la final del Mundial de Hockey ante Países Bajos

Las Leonas lograron un triunfo épico al vencer 1-0 a Australia en semifinales para clasificar a la gran final del Mundial de Hockey 2026. Con un planteo táctico impecable conducido por Fernando Ferrara y la efectividad de Julieta Jankunas, el conjunto albiceleste sacó pasaporte al duelo decisivo, donde se medirá eñ sábado ante su histórico rival, Países Bajos.

En un partido cargado de tensión, táctica y dinamismo, Las Leonas volvieron a demostrar por qué son una potencia absoluta en el deporte internacional. El seleccionado argentino venció 1-0 a las australians en un choque no apto para cardíacos y selló su boleto a la definición del Mundial.

Argentina dominó el desarrollo del juego a partir del segundo cuarto, asumiendo el protagonismo ofensivo ante un conjunto australiano que apostó a una férrea estructura defensiva. A pesar del dominio albiceleste, la efectividad se hizo esperar en el marcador tras varios intentos fallidos en la vía del córner corto.

La persistencia de Argentina y la jugada preparada que rompió el cero

Durante los primeros tres cuartos, la Selección Argentina generó oportunidades claras para ponerse en ventaja. A los 3 minutos del segundo período, un potente remate de Valentina Raposo tras un córner corto reventó el palo y Julieta Jankunas no logró conectar el rebote ante una rápida intervención de la arquera rival.

En el tercer segmento, la especialista Agustina Gorzelany dispuso de dos arrastradas consecutivas. Una de ellas impactó de lleno en el cuerpo de una defensora oceánica que salía al bloqueo, requiriendo atención médica en el campo. La insistencia del conjunto nacional merecía la ventaja, pero el gol se postergaba minuto a minuto.

La recompensa a la tenacidad llegó a falta de 13 minutos para el pitazo final. Luego de dos córners cortos atajados y una revisión de jugada por posible penal, el cuerpo técnico activó una variante en la pizarra: una jugada preparada que desarmó el bloqueo australiano y le permitió a Julieta Jankunas definir a la red para decretar el 1-0 que desató la locura argentina.

Muralla en el arco: la atajada salvadora de la "China" Cosentino

Con el marcador en contra, Australia abandonó su postura conservadora y se volcó masivamente al ataque. A siete minutos del final, las oceánicas contaron con dos córners cortos consecutivos que pusieron a prueba el temple albiceleste.

Allí emergió la figura de Belén "China" Cosentino, quien protagonizó una atajada sensacional volando sobre su palo para desviar un remate con destino directo de ángulo. La solidez defensiva y la resistencia colectiva le permitieron a Argentina sostener la diferencia hasta el cierre del encuentro.

El superclásico del hockey: Las Leonas van por el título frente a Países Bajos

Con la victoria asegurada, Las Leonas ya piensan en el partido decisivo del sábado. Enfrente estará el seleccionado de Países Bajos, número uno del ranking mundial y vigente tricampeón de la categoría, que accedió a la final tras derrotar 1-0 a Bélgica en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen.

Para la escuadra neerlandesa será su octava final mundialista de manera consecutiva, buscando extender su hegemonía en el certamen. Sin embargo, la Selección Argentina llega en un pico de rendimiento físico y mental formidable, lista para revivir el gran clásico del hockey femenino mundial y pelear en lo más alto por la copa.