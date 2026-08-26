Latorre se hartó en vivo en el progama de El Pollo: "Desprecio a tipos que piensan con tu lógica"

Durante la emisión del programa F90 por ESPN, los panelistas Diego Latorre y Chavo Fucks protagonizaron una acalorada discusión al aire. El debate, centrado en el momento y la situación contractual del delantero argentino Julián Álvarez, escaló rápidamente en intensidad hasta convertirse en un enfrentamiento conceptual sobre los derechos de los futbolistas, los intereses de las dirigencias y el rol de los comunicadores.

La controversia comenzó cuando Fucks planteó que el análisis mediático suele contemplar exclusivamente la perspectiva del jugador y dejar de lado la postura de las instituciones deportivas. Frente a esto, Latorre reaccionó de inmediato y acusó a su compañero de priorizar la visión dirigencial por sobre la de los protagonistas en el campo de juego.

El tenso cruce por la mirada sobre Julián Álvarez

En el inicio del intercambio, Fucks cuestionó el tratamiento de la prensa hacia las figuras del seleccionado nacional. "Ya no hablo solamente de Simeone acá. Estoy hablando simplemente de Julián Álvarez. Porque si esto le hiciera un jugador de otra nacionalidad o de otro club, seguramente el tratamiento sería diferente", sostuvo el periodista durante la transmisión.

La respuesta de Latorre no tardó en llegar y elevó el tono de la discusión en el estudio. "Vos sos el que mirás la cara de los directivos. Vos aplicás tu lógica", retrucó el exfutbolista. Cuando Fucks le recriminó su postura frente a la labor de los medios y afirmó que no quería ser comunicador, Latorre lanzó una frase tajante que marcó el punto más tenso de la jornada: "Desprecio a tipos que piensan según su lógica".

Poder dirigencial versus derechos de los jugadores

A pesar de la fricción, Fucks buscó aclarar que no ponía en duda las cualidades profesionales ni personales del atacante de la Selección Argentina. "Yo firmo todo lo que vos dijiste de Julián Álvarez: de que es un buen tipo, de que es un gran profesional, de que jugó muy bien en el Atlético de Madrid. Ni siquiera estamos hablando de un tipo que haya jugado mal. La rompió. Pero también tenemos que ver la otra parte", remarcó, al referirse al cumplimiento de los contratos firmados.

Ante ese argumento, Latorre le reprochó una supuesta animosidad hacia los futbolistas profesionales: "Vos le tenés bronca a los jugadores de fútbol, no sé por qué, porque ganan mucho, porque son famosos". La acusación fue desmentida al instante por Fucks, quien justificó su postura en la evolución de las relaciones de fuerza en el deporte contemporáneo: "No les tengo bronca, ha cambiado el mundo. Ahora los jugadores tienen más poder que cuando vos jugabas".

La crítica al doble estándar en los contratos deportivos

El cierre del debate expuso las marcadas diferencias entre ambos analistas sobre cómo se manejan las rupturas contractuales en el fútbol de élite. Latorre defendió el peso decisivo de los futbolistas y cuestionó la disparidad de exigencias según quién tome la decisión de rescindir un vínculo.

"Son ellos los que juegan. ¿Vos qué querés, que lo tenga un directivo el poder?", cuestionó Latorre, y concluyó con una crítica directa a las prácticas de las dirigencias: "Vos aplicás tu lógica a los jugadores y no aplicás esa misma lógica al dirigente, que cuando tiene que echar a un entrenador lo echa, y cuando tiene que echar a un jugador lo echa, y cuando tiene que hacer lo que le conviene lo hace".