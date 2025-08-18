Lanús vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Sudamericana

El Ferroviario se medirá el próximo jueves 21 de agosto ante el Granate en la vuelta de la llave 3 de la Copa Sudamericana con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio la Fortaleza a las 21:30 (hora Argentina).
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Central Córdoba (SE) resultó vencedor por 1 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Cristián Garay Reyes.
Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)
- Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)
- Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
Los resultados de Central Córdoba (SE) en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Central Córdoba (SE) 0 vs Cerro Largo 0 (15 de julio)
- Playoff Octavos: Cerro Largo 0 vs Central Córdoba (SE) 3 (22 de julio)
- Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
Horario Lanús y Central Córdoba (SE), según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas