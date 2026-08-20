La UEFA, AFC y Concacaf sopesan sopesan un voto de censura contra Infantino, según fuentes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asiste a la toma de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, en Cali, Colombia

Tres confederaciones ​regionales del fútbol mundial estudian promover un voto de censura para intentar destituir al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, después de que las irritara con una propuesta para vender a inversores privados una participación en el Mundial, dijeron a Reuters ‌altos responsables familiarizados con las conversaciones.

La Unión de Asociaciones ‌Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en inglés), la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) analizan esa posibilidad, según las fuentes. Reuters no encontró ningún precedente en los 122 años de historia de la FIFA de que su Congreso haya celebrado un voto de censura contra un presidente en ejercicio.

"No hay salida", dijo una fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de las conversaciones. "O se marcha por las buenas y decide no presentarse en marzo, o se marcha por las malas", agregó, en referencia a un posible voto de censura.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según los estatutos de la FIFA, el Consejo de la organización puede ​convocar en cualquier momento un Congreso ⁠extraordinario y está obligado a hacerlo si al menos una quinta parte de las 211 federaciones miembro presenta una solicitud por escrito ‌en la que especifique los asuntos que quiere incluir en el orden del día.

El Congreso extraordinario debe convocarse ⁠en un plazo máximo de tres meses y cada federación participante dispone de ⁠un voto. Los estatutos de la FIFA no contienen ninguna disposición específica que regule un voto de censura contra su presidente.

La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

La UEFA no se pronunció directamente sobre si se estaba debatiendo un voto de censura ⁠y remitió a Reuters a una declaración anterior en la que afirmó que la revisión del liderazgo y la gobernanza ​de la FIFA debía ser "exhaustiva y fundamental" y que "ninguna opción debería quedar descartada".

La Concacaf también evitó ‌hacer comentarios directos y remitió a Reuters a un comunicado conjunto ‌anterior con la UEFA y la AFC en el que acusaban a la dirigencia de la FIFA de una ruptura ⁠fundamental de la confianza. La AFC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Infantino ha dicho que pretende presentarse a la reelección en el Congreso de la FIFA previsto para marzo de 2027 y conserva un respaldo considerable entre las federaciones miembro de la organización, incluido el de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La FIFA se disculpó ante sus federaciones miembro por los errores cometidos en la gestión de ​la propuesta. La semana ‌pasada, seis federaciones árabes de fútbol —entre ellas las de Qatar y Marruecos, coanfitrión del Mundial de 2030— expresaron públicamente su respaldo a Infantino. La dirigencia de la FIFA reafirmó su pleno apoyo al presidente después de una reunión de crisis celebrada en Marruecos a comienzos de agosto.

Un alto responsable cercano al asunto dijo a Reuters que, aunque las tres confederaciones respaldaban la celebración de un voto de censura, existía el temor de que un intento fallido reforzara a Infantino, ⁠demostrara que conserva apoyo electoral y fortaleciera su posición de cara a las elecciones presidenciales previstas para marzo de 2027.

Infantino afronta una intensa presión desde que fracasó su propuesta de vender a inversores privados una participación minoritaria en una nueva entidad comercial de la FIFA. Esa entidad habría controlado los derechos comerciales del Mundial, la principal competición del fútbol.

La FIFA afirma que sus ingresos para el ciclo 2023-2026 superarán previsiblemente los 15.000 millones de dólares, generados en su mayor parte durante este año mundialista de 2026.

Tres de las seis confederaciones continentales de la FIFA —la UEFA, la AFC y la Concacaf— se opusieron a la propuesta y desde entonces han criticado duramente la gestión de Infantino, al señalar deficiencias en materia de transparencia, ‌consultas y gobernanza.

La crisis se agravó esta semana con la salida del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien había criticado la propuesta de inversión y afirmado que el personal había sido "engañado" sobre lo que describió como el proyecto de una sola persona. La FIFA no explicó los motivos de su salida.

El vicepresidente de la FIFA Sándor Csányi retiró esta semana su apoyo a Infantino y afirmó que la salida de Lamour había sido "la gota que colmó el vaso".

EL RESPALDO SE MANTIENE

Los detractores de Infantino, sin embargo, afrontan importantes obstáculos.

Ningún rival ha anunciado públicamente ‌su candidatura antes de que venza el plazo de nominaciones, el 18 de noviembre, e Infantino conserva el respaldo de una parte de las federaciones miembro de la FIFA.

El presidente de la CAF, Patrice Motsepe, dijo la semana pasada que Infantino seguía contando con el apoyo de África y que ‌su futuro debía ser decidido ⁠por los miembros de la FIFA en las elecciones.

Según la propuesta de inversión descartada, las federaciones habrían podido acceder a hasta 20 millones de dólares en capital extraordinario para infraestructura, formación de entrenadores, selecciones nacionales, competiciones, fútbol ​de base y fútbol femenino.

"Quienes estén dispuestos a enfrentarse a Infantino en las urnas deberían dar la cara", dijo la semana pasada a Reuters el presidente de la Asociación de Fútbol de Malaui, Fleetwood Haiya.

"Deberían decirnos qué van a aportar. Como federación de Malaui, necesito entender qué van a aportar a Malaui".

Con información de Reuters