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La Premier hará públicos los informes del organismo independiente sobre decisiones de árbitros y VAR

18 de agosto, 2026 | 08.56
La Premier hará públicos los informes del organismo independiente sobre decisiones de árbitros y VAR

​La Premier League dijo el martes que publicará semanalmente las conclusiones ‌de su comité ‌independiente de incidentes clave en los partidos (KMI), encargado de revisar las decisiones tomadas por los árbitros y el VAR, con el fin de aumentar la transparencia.

El panel, compuesto por ​cinco miembros y ⁠creado durante la temporada 2022-23, ‌revisa y vota las decisiones ⁠que tomaron los árbitros ⁠en todos los incidentes importantes de los partidos. Los resultados se compartían con ⁠clubes y árbitros, pero los ​veredictos completos se mantenían ‌en secreto hasta la ‌temporada pasada.

La Premier ha señalado que ⁠esta medida tiene como objetivo garantizar "una total transparencia en torno a las evaluaciones de las decisiones ​tomadas por ‌los árbitros".

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La liga también compartirá, por primera vez esta temporada, citas directas de los árbitros sobre el terreno de juego ⁠y del VAR en incidentes importantes a través de su cuenta de redes sociales Premier League Match Centre, junto con el audio de las cámaras que llevan los árbitros en determinados partidos.

"Junto ‌con el colegio de árbitros profesionales, la Premier League seguirá presionando al IFAB, el organismo regulador del fútbol, para que permita que se retransmitan más comunicaciones ‌de los árbitros durante los partidos", añadió la liga.

La temporada 2026-27 de la ‌Premier dará ⁠comienzo el viernes, con el partido entre el Arsenal, ​actual campeón, y el Coventry City, recién ascendido.

Con información de Reuters

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