El director técnico de Platense, Martín Palermo, analizó el histórico logro del Calamar en la Copa Libertadores al vencer por penales a Coquimbo y se conocieron detalles de la arenga íntima que les brindó a los futbolistas en la previa de la definición. El entrenador destacó el apoyo de los hinchas que viajaron y de aquellos que siguieron el partido desde Vicente López, en el marco de la cobertura del programa F12 por la pantalla de ESPN.

Durante su testimonio, el exdelantero de Boca Juniors rememoró el momento en el que asumió la conducción del plantel y cómo debió trabajar anímicamente con un grupo que estaba golpeado por el rendimiento en el campeonato local, a pesar de la expectativa depositada en el certamen internacional. Martín Palermo valoró el compromiso colectivo para revertir aquella situación y alcanzar esta instancia decisiva.

La alegría del plantel y el reconocimiento a los hinchas de Platense

El conductor táctico enfatizó que el presente que atraviesa la institución es fruto del esfuerzo constante de los jugadores por trascender. Martín Palermo afirmó: "Es una alegría, es parte de ellos que quieren seguir haciendo historia. Que lo disfruten, es histórico para el club y para nosotros", al referirse al significado institucional de la clasificación.

Asimismo, el director técnico hizo mención al público calamar que colmó las tribunas y al que acompañó desde la distancia en la zona norte del Gran Buenos Aires. El entrenador remarcó que el sacrificio realizado por la parcialidad representa un pilar fundamental en este momento de crecimiento deportivo.

La apasionada arenga antes de la definición por penales

En el plano estrictamente deportivo, se difundieron las imágenes del vestuario y del campo de juego donde el entrenador reunió al plantel para transmitirles calma y convicción antes de la tanda desde los doce pasos. Martín Palermo les pidió a sus dirigidos mantener la serenidad y tomar decisiones firmes a la hora de ejecutar.

"¡Tranquilos! Recuperemos bien, hay tiempo, hay tiempo. ¡Buen laburo, excelente! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Así igual, así igual ahora! ¡Decisión, decisión y tranquilidad!", expresó el director técnico en el fragor del aliento, exigiendo a sus jugadores que patearan convencidos y seguros de su capacidad técnica.

Confianza plena en el arquero Juan Pablo Cozzani

Dentro del mensaje motivacional, el conductor del equipo hizo mención al rendimiento del arquero Juan Pablo Cozzani y le pidió al resto del grupo un acompañamiento a la altura de la circunstancia vivida durante los noventa minutos reglamentarios.

"¿Juan Pablo Cozzani dónde está? Contamos con él, ahora tenemos que nosotros estar convencidos y seguros. Hicimos un esfuerzo grandísimo", señaló Martín Palermo frente a sus dirigidos. Para cerrar la arenga previa a la definición, el entrenador exigió máxima determinación: "Juan Pablo está para darnos esa mano, pero ustedes tienen que responder con determinación en la ejecución. Los quiero con esa confianza, como lo hicieron en los 90 minutos ¡Vamos a ganarlo!"