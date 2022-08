La insólita comparación de Pergolini: "Riquelme es como Cristina Kirchner"

Mario Pergolini realizó una insólita comparación entre Juan Román Riquelme y Cristian Kirchner por la gestión del ídolo en Boca Juniors.

Mario Pergolini realizó una insólita comparación entre Cristina Kirchner y Juan Román Riquelme. Basándose en la gestión de la Vicepresidenta en nuestro país y la tarea del ídolo en Boca Juniors, el exdirigente del "Xeneize" dio su polémico parecer ante la consulta de un periodista de TN. Claro que, la pregunta de este último llevó a que el locutor responda de esa manera inesperada y genere controversia.

Durante el ciclo Sólo una vuelta más, en la mencionada señal televisiva, Diego Sehinkman soltó: "Se puede hacer algún paralelismo entre la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y Jorge Ameal y Juan Román Riquelme en Boca". La respuesta por parte de Pergolini no se hizo esperar y fue contundente. Es que no sólo apuntó contra Román, sino que lo puso a la altura de Cristina.

"La figura de Román como la de Cristina son demasiado fuertes como para delegar. Yo creo que todos cuando armamos esa coalición que fue Ameal, Riquelme y yo, ese sería el verdadero orden, estaba claro quién jugaba a qué y bajo qué cosas. Lo que a mí me llamó la atención, que a lo mejor a ellos dos no, es que no entiendan que se podía armar un equipo, podía ser escuchado", declaró el conductor acerca del líder del Consejo de Fútbol del "Xeneize" y la Vicepresidenta de la nación.

Por otro lado, Pergolini agregó: "Uno creo que muchas veces tiene la pedantería de creer que lo que uno sabe o más o menos dominó lo puede transferir a cualquier ámbito. Y en el fútbol realmente no". Con estos polémicos dichos en TN, el periodista trató de explicar que la situación del país es similar a lo que sucede en Boca Juniors con respecto a la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Mario Pergolini liquidó irónicamente a Juan Román Riquelme

El frustrado fichaje de Edinson Cavani por parte de Boca hizo que se dispararan algunas críticas contra la dirigencia, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. El que no dejó pasar la oportunidad para liquidar al ídolo fue Mario Pergolini, quien apenas duró 15 meses como vicepresidente primero del club y renunció en marzo de 2021.

El locutor utilizó el doble sentido para pegar duramente: "(Kylian) Mbappé quiere venir, no sé cómo ya decirle que no. Tenemos el sí, ya llega". Fingiendo una conversación imaginaria entre los integrantes del Consejo, añadió que "a las siete de la tarde toma un avión, bah, en realidad viene con el Buquebus... Así que andá a buscarlo al Buquebus. En otro momento del ciclo, Pergolini se preguntó: "¿Qué vamos a hacer con todos los uruguayos? Parece que nos están boludeando... Esto no es para tapar los problemas"