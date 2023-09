Julián Álvarez maravilló a Manchester City y a Haaland: "¿Podemos?"

Julián Álvarez dejó encantados a Manchester City a Erling Haaland tras la goleada por 5-1 a Fulham en la Premier League. Los elogios al delantero de la Selección Argentina.

Julián Álvarez tuvo una gran actuación durante la goleada de Manchester City a Fulham por 5-1 en la Premier League, por lo que resultó muy elogiado por su compañero, Erling Haaland, y también por el club inglés. El delantero campeón del mundo con la Selección Argentina aportó un golazo y una asistencia, en un arranque de la temporada 2023-2024 en la que es titular en la consideración del entrenador Pep Guardiola.

Una vez culminado el encuentro en el Etihad Stadium por la cuarta fecha de la Liga de la Primera División de Inglaterra, el ex Borussia Dortmund y la institución británica destacaron al ex-River a través de las cuentas oficiales de sus redes sociales. La "Araña" y el "Androide" conforman una de las duplas más temibles del fútbol europeo en la actualidad.

Julián Álvarez, elogiado por Haaland y Manchester City

Luego del contundente 5-1 en casa, el astro noruego mencionó al argentino en sus historias de Instagram (@erling.haaland). Para sus más de 35 millones de seguidores, el goleador subió dos imágenes con el cordobés: en una de ellas abrazándose y en la otra, cara a cara con una sonrisa en sus rostros. Y mencionó el perfil de su compañero, quien luego las replicó en sus stories.

Hasta Haaland destacó a Julián Álvarez en su Instagram.

Más tarde fue el turno de Manchester City, que subió a su cuenta un posteo con los atacantes juntos y una pregunta contundente en inglés: "Can we talk about this partnership? (¿Podemos hablar de esta asociación?)". A diferencia de la campaña anterior, Guardiola elige permanentemente a Julián Álvarez y Haaland como dupla de ataque desde el inicio. Por ahora, la decisión le da sus frutos al director técnico catalán: el equipo tiene puntaje ideal en la Liga y sumó el trofeo de la Supercopa de Europa ante Sevilla de España.

Las estadísticas de Julián Álvarez en Manchester City

55 partidos oficiales desde diciembre de 2022.

19 goles.

6 asistencias.

4 títulos.

Cuándo vuelve a jugar el Manchester City de Julián Álvarez

El próximo compromiso del equipo dirigido por Guardiola será el sábado 9 de septiembre a las 11 horas de Argentina frente a West Ham como visitante en el estadio Olímpico de Londres. El choque será en el marco de la quinta jornada de la Premier League.

Qué grupo le tocó a Manchester City en la Champions League 2023-2024

Grupo G: