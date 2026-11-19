La carrera de los jugadores de fútbol puede presentar diversos altibajos y culminar de una manera que sorprenda, y mucho, a los hinchas. Este es el caso de un jugador que formó parte del plantel de Marcelo Gallardo en su primer ciclo en River, pero que, con el paso de los años, comenzó a perder lugar en los primeros planos del fútbol argentino y culminó jugando la Copa Potrero. Una presencia en busca de un club para extender su carrera, debido a que quedó libre a mitad de año y no encuentra dónde desempeñarse.

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Uno de los tantos jugadores que debutó bajo la órbita del "Muñeco" fue Leandro Vega, que en sus comienzos demostró ciertas cualidades para desempeñarse en el sector izquierdo de la defensa. Sin embargo, la presencia de Milton Casco en un gran nivel lo llevó a salir a préstamo a varios clubes con el fin de poder encontrar su mejor versión y un lugar en el mundo deportivo. Esto provocó que pasara por Newell's, San Martín de San Juan, Emelec de Ecuador, Antofagasta de Chile, Racing de Montevideo, Deportivo Maipú y Almirante Brown.

Mientras que en el comienzo de la temporada 2026 lo tuvo vistiendo la camiseta de Real Pilar en la Primera B Metropolitana, pero no logró convencer porque apenas disputó tres partidos y quedó libre en el mercado de pases de invierno. Desde entonces, el lateral izquierdo se encuentra en la búsqueda de un club y suma minutos en el equipo Más Fútbol en la Copa Potrero con el fin de mostrarse y lograr que algún club de Primera o del ascenso lo incorpore a su plantel profesional.

¿River se queda sin lateral izquierdo?

Por otro lado, hace unos días comenzó a mencionarse que Marcos Acuña tendría los días contados dentro del plantel profesional de River. Esto sería producto de que hay dos clubes que se encuentran interesados en quedarse con su ficha: Racing y Ferro. No son menores las presencias de estos equipos, debido a que el lateral rindió de gran manera y dejó buenos recuerdos. Aunque en la Academia primero debe reconciliarse con los hinchas, que se sintieron traicionados cuando salió del Sevilla y decidió vestir la banda roja en vez de pisar el Cilindro de Avellaneda.

Sin embargo, cualquier club que pretenda quedarse con el "Huevo" Acuña tendrá que negociar de manera formal con River, que es el dueño absoluto de la ficha. Esto es producto de que dispone de contrato hasta diciembre de 2027. Además, hay intenciones de renovarle para que se quede dos temporadas más dentro del equipo porque lo consideran una figura de autoridad dentro del vestuario.