Luis Scola mostró su ilusión en Tokio 2020: "Veo similitudes con la Generación Dorada

El capitán de la Selección Argentina de básquet se ilusiona para el torneo en Japón y no cree que el Grupo del equipo dirigido por Sergio Hernández junto al local, España y Eslovenia sea "el de la muerte".

El debut de la Selección Argentina de básquet en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está cada vez más cerca y Luis Scola se ilusiona a pleno con el equipo que dirige Sergio Hernández. De hecho, en la entrevista con el sitio oficial del torneo, habló de todo y dejó un mensaje de esperanza para los fanáticos de este deporte en su país natal.

Allí, la "Albiceleste" integrará el Grupo C junto al local, a Eslovenia -el campeón de Europa- y al campeón del mundo España. Sin embargo, el capitán no le teme a ello porque está más allá de todo: será su quinto certamen de este tipo y ya es una leyenda nacional.

Luis Scola habló en la previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

El recuerdo de la medalla de oro en Atenas 2004, en Grecia

"Puedo decir que yo estaba ahí, que lo conseguí. Yo fui parte de eso, de ese grupo de jugadores que consiguió eso que hoy en día parece utópico".

Los parecidos de este plantel con la "Generación Dorada"

"Sí que las veo. De hecho, en el último Mundial (en 2019) tuvimos la posibilidad de jugar la final. Es decir, siempre hay opciones de poder ganar. Evidentemente hay equipos que tienen más potencial que nosotros, pero nosotros sentimos que si jugamos como lo hicimos en China, incluso un poquito mejor, que lo podemos hacer, tenemos posibilidades de ganarle a cualquiera. También tenemos muy claro que, si no jugamos a ese nivel, podemos perder todos los partidos que juguemos. Entonces, ahí está nuestra energía puesta: en poder conseguir ese nivel de rendimiento que tuvimos en China y darle una vuelta de tuerca más".

"Veo muchas similitudes. En 1999 tuvimos una ola de renuncias masivas entre los jugadores que eran los más importantes. Los que llevaban el equipo adelante dejaron de venir por diferentes motivos y había un clima de pesimismo en el cual parecía que iba a ser muy difícil para Argentina poder competir a nivel internacional. Y, sin embargo, pasó lo que pasó: llegó un grupo de jugadores jóvenes que consiguieron lo que después fue la ´Generación Dorada´. Cuando la ´Generación Dorada´ se fue, hubo el mismo vacío y hubo la misma sensación pesimista de que estaban por delante nuestro años muy duros. En cambio, llegó un grupo de chicos jóvenes que después lo consiguió. Desde ese punto de vista hay mucha similitud".

La zona "de la muerte"

"Es un grupo difícil, pero la verdad es que lo son todos. Eslovenia está muy bien, España está muy bien y Japón juega como local y con un equipo que ilusiona mucho a toda la afición japonesa porque no habían tenido ese nivel de talento en el pasado. Así que va a ser duro, va a ser un grupo muy difícil. Pero tenemos bien claro que si estamos bien nos puede ir bien. Pero si estamos mal sabemos que nos va a ir mal".

Su pasado en el básquet español, que puede llegar a influir

"Intento mucho separar esas cosas y con el correr de los años me sale mucho mejor. Antes no me salía tan bien. Por ejemplo, cuando juego con Brasil, que tenemos mucho más rivalidad, intento desconectar, desasociar eso, y jugar simplemente un partido normal. Pienso que eso es lo que te da más chances de jugar bien y esa es la forma en la que los encaro. No le doy el valor extra a los partidos contra rivales específicos. Eso no quita para que, si a España le fue bien, me alegro por ellos, porque tengo amigos en el equipo y gente que me cae muy bien. También me pasa con Brasil y con algún otro país con el que tenemos algún que otro mini ´pique´".

El poderío de Estados Unidos

"Es una posibilidad jugar contra los mejores y la disfruto. Al final, todos queremos jugar contra los mejores. Es un partido duro porque son muy buenos y te hacen sufrir, pero lo disfruto".

Las chances reales de Argentina de estar en el podio

"Creo que es un muy buen equipo y que tiene una muy buena posibilidad por delante, de poder consolidar eso y mandar ese mensaje al resto del mundo".

El significado de los Juegos Olímpicos

"Son únicos en el sentido de que es el evento deportivo más grande del mundo, con diferencia, y es el único momento en el que converge todo: todos los eventos, todos los deportes, todos los países... Y se juntan un montón de realidades diferentes, en algunos casos muy diferentes, y se juntan culturas, países, todos en un mismo lugar para poder competir y convivir con los mejores talentos de todos los deportes, de todas partes del mundo a la misma vez. Eso es una cosa increíble. No podés juntar todo ese talento en un mismo lugar en ningún otro evento. Es una experiencia inolvidable".