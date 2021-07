Juegos Olímpicos: los Gladiadores cayeron vs. Brasil y quedaron afuera

La Selección Argentina no empezó bien pero mejoró en el complemento ante la Verde Amarela. A pesar de la intención, no alcanzó y cerrará el grupo vs. España.

29 de julio, 2021 | 22.50

Por la cuarta fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Selección Argentina de Handball Masculina no pudo mostrar su mejor imagen y volvió a caer en el certamen, quedando con un pie afuera de la competencia. Luego de caer frente a Francia (33-27), Alemania (33-25) y Noruega (27-23), los "Gladiadores" no pudieron hacer lo propio frente a Brasil, el rival de toda la vida, y volvió a ser derrotado. Resta el último duelo, ante España, para intentar por lo menos sumar algún punto sobre el cierre de la fase de grupos. En las derrotas anteriores, el equipo dirigido por Manolo Cadenas mostró una cara diferente en la primera mitad. Siempre estuvo en partido, intentó imponer su juego y mostró un buen ataque, más allá de determinados errores recurrentes como pérdidas de pelota o ataques que no terminaban bajo los tres palos. En esta ocasión, fue distinto: Brasil salió a comerse la cancha y la "Albiceleste" no supo como responder ante los increíbles ataques de, posiblemente, el mejor equipo de Sudamérica. Tanto fue así que, en un primer tiempo para el olvido, la Verde Amarela ganaba 14-7. Cuando parecía que la situación era irremontable y el rival se quedaba con el triunfo, la Argentina creció en el campo. El arquero argentino comenzó a ser figura, los ataques empezaron a terminarse bien y los "Gladiadores" le hicieron honor a su apodo. Faltando 10 minutos para el final, el clásico se quedó en el marcador y el seleccionado nacional se acercó quedando 22-19 abajo. Sobre el cierre, Argentina se quedó con unos menos por dos minutos y la situación volvió a complicarse. No en el resultado, sino en las reiteradas fallas en ataque y las buenas atajadas del arquero brasileño. El punto llegó tarde y en el último minuto, quedaron a dos. Al final, Brasil volvió a convertir y se terminó el sueño: 25-23. Solo resta el último duelo del grupo, ante España, programado para el domingo 1 de agosto, desde las 2.15 hs.