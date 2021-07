Argentina - España en los Juegos Olímpicos: horario, tv y posibles formaciones

El conjunto de Fernando Batista se enfrenta a España con el objetivo de la victoria. Si gana, pasa. Es la única opción.

El Seleccionado Sub-23 de Argentina enfrenta a España, uno de los rivales más difíciles del grupo, que cuenta con seis jugadores que estuvieron en el equipo mayor que fue semifinalista de la Eurocopa. El conjunto de Fernando Batista necesita obtener un triunfo para poder avanzar a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El partidos, por el Grupo C, se desarrollará en el Saitama 2002 Stadium, desde las 8 AM hora Argentina. En la primera fecha del Grupo C Argentina cayó 2-0 ante Australia e igualaron España-Egipto sin tantos. Si el equipo de Fernando Batista gana, clasificará aunque dependerá si es primero o segundo según el resultado de Australia. Con otro marcador se quedará afuera.

La situación que más lo complicó fue la derrota ante Australia en el debut en Sapporo. A lo largo del torneo, una de las críticas es que se desperdició la potencia de Gaich. La victoria ante Egipto e permitió a Argentina mantener vivo el sueño de una quinta medalla olímpica para añadir a los oros de Atenas 2004 y Beijing 2008 y las platas de Atlanta '96 y Ámsterdam '28.

El último partido, el cojunto de Fernando "Bocha" Batista se impuso con un gol del defensor del Lens de Francia Facundo Medina a los 7 minutos del segundo tiempo y justificó el resultado con una actuación mejorada en relación al 0-2 que le aplicó Australia.



Argentina vs. España por el pase de ronda: hora, TV y streaming

La Selección Argentina saldrá a la cancha por el paso de ronda este miércoles 28 de julio de 2021 desde las 08.00 contra España con la transmisión de televisión en vivo y en directo de los canales TV Pública y TyC Sports, mientras que el streaming estará a cargo de sus respectivas plataformas: Cont.ar y TyC Sports Play. También se puede ver en vivo en Marca Claro.

Posibles formaciones

Argentina: Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo o Francisco Ortega; Fausto Vera, Martín Payero, Pedro De la Vega, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

España: Unai Simón; Mingueza u Oscar Gil, Eric García, Pau Torres y Miranda; Zubimendi, y Pedri; Olmo, Soler y Oyarzabal; Asensio. DT: Luis De la Fuente.

Horario: 8 de Argentina (20 en Tokio)