El calvario de Juan Martín Del Potro: por deudas millonarias, no pudo cobrar el premio del Argentina Open

Juan Martín Del Potro no cobró el premio por jugar en el Argentina Open a raíz de las deudas que contrajo su padre -fallecido en 2021- y el mal momento económico que atraviesa.

Juan Martín Del Potro fue noticia en todos lados cuando anunció en conferencia de prensa que estaba cerca del retiro del tenis. El campeón de la Copa Davis en 2016, y parte indispensable de aquel equipo que levantó la "Ensaladera de plata", jugó días después ante Federico Delbonis, con quien perdió en el Argentina Open. Sin embargo, el tandilense atraviesa otro difícil momento a raíz de las deudas que heredó de su padre fallecido en 2021.

Con respecto al torneo, "Delpo" tuvo una emocionante retirada del court central y se fue ovacionado. Entre lágrimas dijo: "Siento que tengo toda la vida por delante y me puedo ir en paz. Di todo hasta el último punto, logré todos los sueños que me propuse cuando comencé a jugar al tenis". Y agregó: "Mi último partido posiblemente fue en una cancha y no en una conferencia de prensa. Lo voy a recordar siempre, tenía pensado ir a Río".

Lamentablemente, no le quedó nada del premio de 6.460 dólares que obtuvo por su participación en el certamen que se lleva a cabo en nuestro país. Por orden del juez en lo Comercial, Alberto Alemán, le embargaron el dinero, por lo que la derrota ante su compatriota por 6-1/6-3 no fue lo peor que le pasó. A lo largo de su carrera obtuvo ganancias que superaron los 26 millones de dólares pero su padre, y administrador de sus ganancias, no las manejó nada bien.

Daniel Del Potro, padre de la "Torre de Tandil" fallecido en enero de 2021, invirtió en distintos proyectos inmobiliarios y agropecuarios en los que no tuvo éxito. Esto dejó mas deudas que ganancias, y por esta razón perjudicó al tenista. Tal es así, que un acreedor de la empresa que creó su papá, Agroganadera Reconquita SA, solicitó el embargo con el objetivo de cubrir un monto cercano al millón de pesos.

Gonzalo Bonadeo entrevistó a Del Potro y las redes sociales lo destrozaron

Gonzalo Bonadeo entrevistó a Juan Martín del Potro tras su derrota ante Federico Delbonis en el Argentina Open en lo que podría haber sido el último partido de la carrera del tandilense y las redes sociales destrozaron al periodista, sobre todo en Twitter. En la red social del pajarito criticaron a Bonadeo tanto por sus palabras durante la transmisión del encuentro como por hacer la entrevista, ya que usualmente la hace su compañero.

"Estoy acostumbrado a hablar así que te banco un rato si querés" y "Imagino que casi todos los que están acá querrían hacer preguntas y estar en mi lugar", son solo algunas de las insólitas frases que Gonzalo Bonadeo esbozó en su entrevista a Del Potro, que le significaron duros reclamos entre los usuarios de Twitter, que aprovecharon para destrozar al periodista.