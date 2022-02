Gonzalo Bonadeo entrevistó a Del Potro y las redes sociales lo destrozaron

Gonzalo Bonadeo entrevistó a Juan Martín del Potro después de su derrota en el Argentina Open y en las redes destrozaron al periodista.

Gonzalo Bonadeo entrevistó a Juan Martín del Potro tras su derrota ante Federico Delbonis en el Argentina Open en lo que podría haber sido el último partido de la carrera del tandilense y las redes sociales destrozaron al periodista, sobre todo en Twitter. En la red social del pajarito criticaron a Bonadeo tanto por sus palabras durante la transmisión del encuentro como por hacer la entrevista, ya que usualmente la hace su compañero que está en el campo de juego, y también por la cantidad de frases autorreferenciales que lanzó en una nota que duró cerca de 10 minutos.

El martes 8 de febrero, Juan Martín del Potro volvió a jugar al tenis después de dos años y medio en un partido que terminó siendo derrotado por Federico Delbonis en los 32avos del Argentina Open. Probablemente haya sido el último partido del tandilense en suelo argentino, por lo que el juego estuvo cargado de emoción en todo momento. Una vez finalizado el encuentro, Fernando Cicutti charló desde el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tenis Club con Federico Delbonis sobre su victoria y luego fue el turno de Del Potro, que tuvo que tomarse unos minutos para contener la emoción.

Pero no fue Cicutti quien lo entrevistó sino que Gonzalo Bonadeo tomó la posta y charló con "La Torre de Tandil". Ese fue el primer motivo por el que el histórico periodista deportivo fue criticado en redes sociales, ya que no le permitió a su compañero tomar las palabras del tandilense. Sin embargo, eso no fue todo en cuanto a las críticas contra Bonadeo, ya que también se le cuestionó en Twitter el ego que demostró y la manera en que formuló sus preguntas, con un marcado tono autorreferencial.

"Estoy acostumbrado a hablar así que te banco un rato si querés" y "Imagino que casi todos los que están acá querrían hacer preguntas y estar en mi lugar", son solo algunas de las insólitas frases que Gonzalo Bonadeo esbozó en su entrevista a Del Potro, que le significaron duros reclamos entre los usuarios de Twitter, que aprovecharon para destrozar al periodista. Claro que tampoco podían faltar los memes burlándose de Bonadeo por su insólita entrevista. Por otra parte también hubo quienes defendieron al periodista y aseguraron que las críticas no eran por su labor periodística sino por problemas personales con Bonadeo.

Los memes y las duras críticas contra Gonzalo Bonadeo en Twitter