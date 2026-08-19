Juan Manuel Cerúndolo: edad, altura y cuánto mide el tenista argentino

Juan Manuel Cerúndolo es uno de los tenistas argentinos que más logró destacarse en el circuito internacional en los últimos, con una carrera que lo sostiene desde muy joven entre una de las grandes promesas del país, algo que comenzó a consolidar con más regularidad en 2026. Su crecimiento estuvo acompañado por actuaciones importantes sobre polvo de ladrillo y por una carrera que incluyó títulos, ascensos en el ranking y triunfos ante rivales de elite.

El jugador nacido en Buenos Aires construyó su recorrido profesional con esfuerzo y perseverancia. Su historia también estuvo marcada por las dificultades propias del alto rendimiento, pero consiguió superar distintos obstáculos para mantenerse competitivo y convertirse en una de las figuras de la nueva generación del tenis argentino, que cuenta con una nutrida legión de tenistas.

Cuánto mide y qué edad tiene Juan Manuel Cerúndolo

Juan Manuel Cerúndolo nació el 15 de noviembre de 2001 en Buenos Aires. Es zurdo, juega el revés a dos manos y mide 1,83 metros. Es el hermano menor de Francisco Cerúndolo, también tenista profesional, con quien comparte una familia muy vinculada al deporte.

La carrera de Juan Manuel Cerúndolo

Su gran aparición en el circuito ATP se produjo en el Córdoba Open 2021. Con apenas 19 años, ingresó al torneo desde la clasificación y sorprendió al quedarse con el título. En la final derrotó al español Albert Ramos-Viñolas por 6-0, 2-6 y 6-2. De esta manera, se convirtió en el primer tenista desde 2004 en conquistar un torneo ATP después de haber comenzado el certamen en la qualy.

Ese título significó un salto enorme para su carrera. Cerúndolo también consiguió importantes resultados en el circuito Challenger y llegó a disputar las Next Generation ATP Finals. Su estilo, especialmente efectivo sobre superficies lentas, le permitió consolidarse como un jugador peligroso en polvo de ladrillo.

El tenista Juan Manuel Cerúndolo.

A lo largo de su trayectoria, el argentino tuvo que afrontar diferentes lesiones y períodos de menor continuidad. Esas dificultades repercutieron en su ranking, aunque nunca abandonó el objetivo de regresar a los primeros planos. Su capacidad para competir y sumar victorias le permitió recuperar terreno progresivamente.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en Roland Garros, donde consiguió una victoria de enorme repercusión frente a Jannik Sinner. El triunfo ante el italiano representó uno de los éxitos más importantes de su trayectoria y confirmó su capacidad para enfrentarse con jugadores ubicados en la elite mundial.