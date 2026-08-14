Italiano Immobile, campeón de la Eurocopa 2020, se retira tras 17 años de carrera

FOTO ARCHIVO-Ciro Immobile, del Bologna, anota el penalti que da la victoria en la tanda de penaltis ante Inter por las semifinales de la Supercopa Italiana

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14 ago (Reuters) - Ciro ​Immobile, exdelantero de la selección italiana y de la Lazio, se ha ‌retirado del fútbol ‌profesional, anunció el viernes su club, el París FC.

"Immobile ha expresado su deseo de dedicar la mayor parte de su tiempo a sus seres queridos tras 17 años como profesional", ha declarado el club ​francés en ⁠un comunicado.

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El delantero, de 36 años, ‌fichó por el París FC procedente ⁠del Bolonia en febrero ⁠y disputó 12 partidos de la Ligue 1, en los que marcó dos goles.

Marcó 306 ⁠goles en 599 partidos con sus ​clubes en todas las ‌competiciones, además de anotar 17 ‌veces en 57 encuentros con la ⁠selección italiana.

El delantero formó parte de la selección italiana ganadora de la Eurocopa 2020 y marcó dos goles durante ​el torneo, ‌que concluyó con la victoria sobre Inglaterra en la final disputada en Wembley en julio de 2021, tras haberse pospuesto el torneo un ⁠año debido a la pandemia de COVID-19.

Immobile alcanzó sus mayores éxitos durante sus ocho temporadas con Lazio, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club con 207 tantos en 340 partidos. Ganó la Copa Italia y dos ‌Supercopas de Italia con el club romano.

En 2020, ganó la Bota de Oro europea tras igualar el récord de Gonzalo Higuaín de 36 goles en una sola temporada de ‌la Serie A, y se proclamó máximo goleador de la Serie A en cuatro ocasiones.

También ‌jugó en ⁠los clubes italianos Juventus, Pescara, Génova y Torino, en el Borussia ​Dortmund alemán, en el Sevilla español y en el Besiktas turco.

(Reportaje de Angélica Medina en Ciudad de MéxicoEditado por Javier Leira)