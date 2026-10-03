El insólito invicto que Burkina Faso mantiene sobre la Argentina

Un historial que presenta un dato más que interesante y que se encuentra a favor del conjunto africano.

La fecha FIFA de octubre expone que la Argentina le ganó por goleada a Bolivia y que en su segundo encuentro se enfrentará al seleccionado de Burkina Faso, que dispone de un interesante historial. Esto es producto de que se mantiene invicto, debido a que no conoció la derrota cada vez que se cruzó con el conjunto argentino. Algo que buscará extender en la noche del sábado.

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Lo primero a mencionar es que se trata de una estadística que no afecta al conjunto de selecciones mayores de los dos países, debido a que el encuentro del sábado será el primero en el historial en este contexto. Hasta el momento, los dos equipos se cruzaron en partidos correspondientes a selecciones juveniles y es ahí donde el equipo oriundo de África dispone de una interesante racha que sale a relucir en las últimas horas.

El primer duelo fue en el Mundial del 2001 en la categoría Sub17, Burkina Faso empató 2-2 frente a la Argentina, que contó con los tantos de Lucas Correa y Maximiliano López. Mientras que el segundo se dio en el mismo certamen después de que el conjunto en manos de Hugo Tocalli sea eliminado en la instancia de semifinales.

El partido por tercer puesto expuso que Burkina Faso le ganó a la Argentina por 2-0 y se quedara con la medalla de bronce. A partir de allí, los dos equipos no volvieron a cruzarse de manera formal en un campeonato internacional como tampoco en un partido amistoso, ya sea dentro del ámbito de juveniles como en los profesionales.

¿Por qué Messi no juega vs. Burkina Faso en el amistoso de la Selección Argentina? Los motivos

Son muchos los hinchas que acudirán al Estadio Monumental con un cierto fastidio de no poder ver a Lionel Messi frente a Burkina Faso. Pero se trata de una medida que se encuentra consensuada con Lionel Scaloni y el 'Chiqui' Tapia para que su despedida del conjunto argentino se lleve a cabo en la noche del martes 6 de octubre frente a Benín.

Hay que recordar que el capitán del conjunto Albiceleste había anunciado su despedida después de la final del Mundial, debido a que entiende que se cumplió un ciclo y cree que es momento que otros sean los encargados de conducir al equipo en los diferentes objetivos que saldrán en el calendario, como son la Copa América del 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial del 2030. Un certamen que el país lo disputará a pesar de que se encuentra clasificado por ser parte de uno de los organizadores.