Por qué no juega De Paul vs. Burkina Faso en el amistoso de la Selección Argentina

Rodrigo De Paul no estará este sábado ante Burkina Faso y su ausencia responde a una decisión de Lionel Scaloni dentro del proceso de renovación que atraviesa la Selección Argentina. El mediocampista fue convocado para esta fecha FIFA, pero, al igual que Giovani Lo Celso, solamente fue citado para el último amistoso de la serie, frente a Benín, el próximo martes 6 de octubre. No se trata de una lesión ni de una suspensión: el entrenador decidió reservar esos dos partidos para observar a otros futbolistas.

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Por qué no juega De Paul frente a Burkina Faso: la explicación de Scaloni

La determinación marca un cambio importante para De Paul, uno de los hombres fundamentales del ciclo de Scaloni. El volante fue el jugador con más presencias durante la etapa del entrenador y tuvo un papel central en los títulos obtenidos por la Argentina. Sin embargo, después del Mundial 2026 comenzó a perder terreno dentro de las prioridades del cuerpo técnico.

Scaloni explicó el motivo de las ausencias de De Paul y Lo Celso con una definición que dejó abierta la posibilidad de un regreso. “Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo (Di María)”, señaló el entrenador. Y agregó: “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista”.

De Paul en la Selección Argentina.

De esta manera, De Paul estará ausente del encuentro frente a Burkina Faso, que se jugará este sábado en el estadio Monumental. La idea del cuerpo técnico es aprovechar la serie de amistosos para evaluar alternativas y comenzar a darle mayor protagonismo a jugadores que pueden formar parte del próximo ciclo. Para el duelo ante Bolivia, por ejemplo, Scaloni probó un mediocampo integrado por Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono y Nicolás Paz.

La situación de De Paul a nivel clubes que lo relega

La situación de De Paul también está relacionada con su presente futbolístico. Tras su salida del Atlético de Madrid y su llegada al Inter Miami, el mediocampista pasó a competir en la MLS. El cambio de liga implicó una diferencia respecto del nivel de competencia europea que había tenido durante buena parte de su carrera. El propio futbolista había consultado a Scaloni antes de concretar su llegada a Estados Unidos y recibió el respaldo del entrenador.

En el Mundial 2026, De Paul continuó siendo una pieza importante, aunque tuvo una participación diferente a la de otros momentos del ciclo: disputó siete de los ocho partidos y no completó ninguno de esos encuentros. También fue reemplazado habitualmente durante los segundos tiempos.

Ahora, con la salida de Lionel Messi y Nicolás Otamendi y la ausencia de otros históricos, Scaloni inició una etapa de recambio. En ese contexto, De Paul ya no aparece como una presencia permanente en las primeras pruebas del equipo. Sin embargo, su convocatoria para el partido ante Benín deja claro que el cuerpo técnico no cerró definitivamente la puerta.

El próximo martes será, entonces, la oportunidad para que el mediocampista vuelva a ponerse la camiseta argentina y, al mismo tiempo, comience a mostrar que todavía puede recuperar un lugar dentro del nuevo equipo de Scaloni.