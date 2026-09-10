El insólito destino de Nicolás Fonseca tras su paso por River

Ponerse la camiseta de River puede darle a un jugador la posibilidad de que se le abran varias puertas y mucho más si se marcha con algún título bajo el brazo. Esto le sucede a Nicolás Fonseca, que fue presentado en Brasil después de haber pasado por dos clubes tras haberse marchado del Millonario. Su carrera expone un interesante recorrido en el mundo del fútbol que no pareciera detenerse con el paso de los años.

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"Coritiba anunció la llegada de Nicolás Fonseca como nuevo jugador. León de México lo cedió a préstamo por un año y con una opción de compra", expresó el periodista César Luis Merlo en su cuenta de X (ex Twitter). “Estoy muy feliz y me siento listo para vestir esta camiseta con mucho orgullo. Es un honor formar parte de este momento, representar estos colores y dar lo mejor de mí dentro y fuera de la cancha. Voy a llevar esta camiseta con respeto, dedicación y, por sobre todo, muchas ganas de hacer historia”, manifestó el jugador en charla con su nuevo club.

El volante uruguayo tendrá su primera experiencia en Brasil de la mano del Coritiba

Lo particular es que este nuevo destino de Nicolás Fonseca es producto de haber tenido un paso por España, en el Real Oviedo, que descendió a la segunda categoría. Esto provocó que regresara al club mexicano, que le informó que no lo iba a tener en consideración para esta segunda parte de la temporada 2026. Después de varias idas y vueltas, el conjunto brasileño logró quedarse con su ficha al menos por un año.

Hay que recordar que River lo vendió en enero de 2025 después de que Marcelo Gallardo iniciara un proceso de depuración del plantel para despachar a cada uno de los jugadores que habían sido captados bajo la gestión de Martín Demichelis. Lo particular de la salida de Nicolás Fonseca es que llegó por 2,2 millones y se marchó por 2,5 millones de dólares. Muy pocas veces se recupera lo que se invierte en jugadores que no logran rendir.

“Si que sea un buen paso depende de ganar la Libertadores, entonces no fue un buen paso. Yo realmente creo que fue algo muy bueno en mi carrera, que me marcó, me hizo conocer al mundo y llegar a la Selección. Estoy muy conforme con lo que fue, me llevo muchos momentos, personas y enseñanzas”, reconoció el uruguayo cuando le consultaron sobre el ciclo que tuvo vistiendo la banda roja.

Un detalle que llamó bastante la atención al momento de su llegada fue que River adquirió la ficha de Nicolás Fonseca en junio de 2023 y decidió que se sumara al plantel en diciembre de dicho año. Además, si se revisa su carrera, se trató de un jugador que estuvo un tiempo más que considerable sin encontrar club. Porque en enero de 2020 quedó libre del Novara de Italia y recién volvió a tener rodaje en octubre de 2021, cuando fichó para River Plate de Montevideo, Uruguay.