El Manchester City ata a Rodri hasta 2027 con un nuevo contrato

El centrocampista de la selección de fútbol española Rodri ha firmado un nuevo contrato con el campeón de la Premier League, el Manchester City, que lo mantendrá ligado al club inglés hasta 2027.

La ampliación de su contrato por tres años se produce después de que el City incorporara al centro del campo al inglés Kalvin Phillips para sustituir al veterano Fernandinho, que dejó el club.

Rodri, de 26 años, llegó al City en 2019 procedente del Atlético de Madrid, en un acuerdo valorado en unos 50 millones de libras (59,15 millones de dólares), tras lo que ha ganado dos títulos de la Premier League.

"Hemos tenido éxito desde que llegué, lo que me hace sentir muy orgulloso. Pero, para ser sinceros, este éxito me ha hecho querer más. Cuando empiezas a ganar grandes títulos no quieres parar", dijo Rodri a la web del club inglés.

"El City me ofrece las mejores opciones de seguir ganando títulos y por este motivo estoy encantado de estar aquí más tiempo", añadió.

El director de fútbol del City, Txiki Begiristain, dijo que está encantado de haber cerrado el acuerdo.

"Es el perfecto ejemplo de lo que un futbolista profesional tiene que ser: su actitud es fantástica, vive de la manera correcta, se cuida y entrena duro cada día. Es un sueño para un entrenador y sé que a Pep le encanta trabajar con él", dijo.

"Ha mejorado mucho desde que llegó. Para mí, Rodrigo es ahora uno de los mejores del mundo en su posición", añadió.

