Inglaterra se sacó el miedo del Mundial y le ganó a España en la Nations League

En un vibrante encuentro disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, la Selección de Inglaterra se impuso por 3-2 ante España. El conjunto dirigido tácticamente logró neutralizar por momentos el juego de La Roja y aprovechó al máximo su contundencia ofensiva en momentos clave del partido.

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El primer tiempo mostró a un elenco español dueño de la posesión, pero carente de la profundidad necesaria para vulnerar el bloque defensivo británico. Cuando la primera mitad expiraba, una infracción de Pau Cubarsí dentro del área derivó en un penal que Harry Kane cambió por gol con un disparo certero (44' PT).

En el inicio del complemento, los Three Lions sentenciaron prácticamente el duelo con dos estocadas consecutivas: Ezri Konsa conectó de cabeza un tiro de esquina a los 52 minutos, y Ben White marcó el tercero a los 57'. Aunque la expulsión de Elliot Anderson a los 62' condicionó a los ingleses y permitió la reacción española con los goles de Mikel Oyarzabal (de penal) y Nico Williams, Inglaterra resistió los embates agónicos del local para abrochar una victoria de hondo calado en territorio madrileño.