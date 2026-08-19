Infantino pierde más apoyo tras declaraciones de un responsable de la FIFA

Cada ​vez son más las federaciones nacionales de fútbol y los responsables de la FIFA que han retirado su apoyo al presidente del organismo, Gianni Infantino, tras la salida ‌del director de operaciones, Kevin Lamour, ‌que un vicepresidente de la FIFA describió como "la gota que colmó el vaso".

La FIFA anunció el lunes que Lamour había abandonado la organización, semanas después de que criticara públicamente el plan de Infantino de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial y otros torneos.

Su salida llevó al húngaro Sandor Csanyi —uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA y miembro del Consejo de la FIFA— a retirar su apoyo al asediado Infantino, quien se encuentra bajo ​presión por parte de tres ⁠confederaciones para que dimita.

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"La gota que colmó el vaso fue el inesperado despido de ‌Kevin Lamour", escribió Csanyi en una carta dirigida a Infantino, a la ⁠que ha tenido acceso Reuters.

"Kevin desempeñó sus funciones con ⁠un alto nivel de profesionalidad y ética y, como ejecutivo altamente competente, contribuyó de manera significativa al funcionamiento transparente de la organización" .

"El hecho de que su destitución se debiera a sus críticas ⁠a la iniciativa mencionada —una iniciativa que usted mismo reconoció en última instancia que había ​sido errónea— pone de manifiesto graves deficiencias en el criterio ‌profesional, los estándares éticos y el liderazgo".

La FIFA ‌no respondió a una solicitud de comentarios.

Lamour había afirmado que se había "engañado" al personal ⁠con respecto al plan, que describió como el proyecto de una sola persona.

Otros vicepresidentes de la FIFA que han criticado la conducta de Infantino son el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin; el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ebrahim Al-Khalifa, y el presidente ​de la CONCACAF, ‌Vittorio Montagliani.

"EXTREMADAMENTE PREOCUPANTE"

El montenegrino Dejan Savicevic, miembro del Consejo de la FIFA desde 2017 y presidente de la federación de fútbol de su país, afirmó que también habían retirado su anterior carta de apoyo a la candidatura de Infantino.

Infantino se presenta a la reelección en marzo con el objetivo de conseguir un cuarto ⁠mandato hasta 2031, y Savicevic escribió una carta al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en la que exponía sus preocupaciones.

"Los recientes acontecimientos dentro de la FIFA son extremadamente preocupantes y han puesto de manifiesto una grave falta de comunicación y transparencia, no solo hacia las federaciones miembro... sino también hacia los miembros internos, incluido el Consejo de la FIFA, y hacia las estructuras que deberían constituir los cimientos de la FIFA", escribió.

"Las propuestas presentadas han puesto de manifiesto preocupantes vulnerabilidades ‌en materia de gobernanza, no solo a nivel político, sino también dentro de la administración de la FIFA" .

"La Federación de Fútbol de Montenegro coincide con la opinión de otras federaciones nacionales europeas y de la UEFA, y exige una revisión exhaustiva de las actuaciones de la dirección de la FIFA", añadió.

Israel también ha retirado su apoyo a la reelección de Infantino, según The Guardian, tras ‌una decisión tomada por unanimidad en una reunión de la junta directiva de la IFA.

El director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Gales (FAW), Noel Mooney, declaró a la BBC que Infantino debería ‌dimitir tras su fallida ⁠propuesta de «vender las joyas de la corona» a inversores de capital privado.

A principios de este mes, Gales se convirtió en la primera federación nacional en ​retirar formalmente su apoyo a Infantino.

A pesar de la oposición de las tres confederaciones, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se mantienen actualmente del lado de Infantino.

(Reportaje de Rohith Nair en Bangalore; información adicional de Pearl Nazare y Chiranjit Ojha;Edición de Christian Radnedge)