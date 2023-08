Un amigo de Tevez se postuló para jugar en Independiente y sorprendió a todos

Carlos Tevez está próximo a llevar a un amigo suyo al equipo para pelear por el descenso en el torneo argentino. Se trata de un jugador que fue compañero de él en Boca.

El triunfo de Independiente sobre Vélez le dio un poco más de vida al conjunto que, ahora, dirige Carlos Tevez. Con este nuevo cambio, el nuevo entrenador del Rojo está deseoso de rearmar el equipo para la segunda parte del año y allí aparece un amigo de él que puede ser parte del equipo a partir de una nueva transacción.

El futbolista en cuestión se despidió de Talleres de Córdoba después de haber jugado el último partido ante Huracán y en el que, justamente, tuvo una victoria contra el Globo por 2-1. Los hinchas de la T lo ovacionaron antes y después del partido, pero ahora parece que tiene ganas de llegar a otro equipo de Argentina. El futbolista en cuestión, que es amigo de Tevez, es Julio Buffarini que tiene pensado pasar a Independiente para darle una mano al equipo que ahora dirige el Apache. En una pequeña charla con TyC Sports, Buffarini aseguró que no jugaba en el equipo por "decisión del técnico".

Al respecto, Buffarini aseguró: "Se filtraron un montón de cosas que yo me mantuve al margen de hablar, pero me dolió. No jugaba porque era una decisión del técnico. Entrenar lo hacía todos los días. Llegaba primero y me iba último". Con respecto a la posibilidad de pasar a Independiente, el lateral añadió: "Con Carlos tengo una buena relación. Una linda amistad que generamos en Boca, que estuvimos casi cuatro años juntos. ¿A quién no le gusta jugar en un equipo tan grande como Independiente? Es uno de los equipos más grandes de Sudamérica".

Tevez llegó a Independiente y se la pudrió a Zielinski: "Los futbolistas"

En la conferencia de prensa que brindó Carlos Tevez luego de haber firmado como nuevo director técnico de Independiente, el "Apache" saludó a los periodistas y reveló las razones por las cuales llegó al Rojo de Avellaneda, pero también dejó una fuerte frase contra el exentrenador del club y salió a marcarle la cancha con respecto a una cosa que notó en el entrenamiento.

En la conferencia de prensa Tevez lanzó varios comentarios, pero uno de los más destacados tuvo que ver con la diferencia que encontró y que notó en el trabajo de los jugadores del club con respecto a Ricardo Zielinski y, en ese sentido, aseguró que "Independiente es un grande dormido", pero también aseguró que sabe "muy bien" donde se metió. Más allá de esa situación, el propio "Apache" también disparó munición gruesa contra el extécnico: "Los futbolistas no estaban acostumbrados a esta intensidad en los entrenamientos" haciendo referencia a que, por ejemplo, en el ciclo anterior no había ese tipo de trabajo.