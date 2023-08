Tevez llegó a Independiente y se la pudrió a Zielinski: "Los futbolistas"

El atacante habló sobre los entrenamientos del equipo actual y reveló que los jugadores no están acostumbrados al ritmo de entrenamiento.

En la conferencia de prensa que brindó Carlos Tevez luego de haber firmado como nuevo director técnico de Independiente, el "Apache" saludó a los periodistas y reveló las razones por las cuales llegó al Rojo de Avellaneda, pero también dejó una fuerte frase contra el exentrenador del club y salió a marcarle la cancha con respecto a una cosa que notó en el entrenamiento.

En la conferencia de prensa Tevez lanzó varios comentarios, pero uno de los más destacados tuvo que ver con la diferencia que encontró y que notó en el trabajo de los jugadores del club con respecto a Ricardo Zielinski y, en ese sentido, aseguró que "Independiente es un grande dormido", pero también aseguró que sabe "muy bien" donde se metió. Más allá de esa situación, el propio "Apache" también disparó munición gruesa contra el extécnico: "Los futbolistas no estaban acostumbrados a esta intensidad en los entrenamientos" haciendo referencia a que, por ejemplo, en el ciclo anterior no había ese tipo de trabajo.

Luego, en la misma charla con el resto de los periodistas, Tevez aseguró: "Voy a dar la vida por este club, 24x7. Quien no se tire de cabeza o no esté bien físicamente no juega. Quiero un equipo intenso y con el que el hincha se identifique. Se donde me meto, tengo huevos. Está en juego mi apellido". Además añadió: "Yo pongo mi apellido, o vamos todos al piso o nos elevamos todos juntos. Me tocó a mi porque tengo huevos para agarrar. No vengo a ganar plata. Ya van a ver adentro de la cancha si tengo la capacidad para dar vuelta este quilombo”.

Vale decir que Tevez firmó por un año aunque el contrato cuenta con una cláusula de salida para diciembre para ambas partes. Es decir, ante malos resultados podrían rescindirle desde la institución o irse él si lo desea. El "Apache" conoció a sus nuevos dirigidos esta tarde, ya que el plantel estuvo convocado para las 14.30, de cara al partido del próximo domingo contra Vélez Sarsfield, desde las 19.15 como local, en la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El cuerpo técnico de Tevez contará con Mario Pobersnik, Martín Traverssi y sus tres hermanos: Diego, Ariel y Miguel. El exatacante de Boca Juniors y Manchester City de Inglaterra tiene un paso previo como entrenador por Rosario Central, donde comenzó de buena forma pero luego terminó de manera negativa con apenas el cuarenta por ciento de efectividad.