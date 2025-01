Por qué se suspendió Independiente vs. Olimpia por la Serie Río de la Plata Por qué se suspendió Independiente vs. Olimpia por la Serie Río de la Plata. Independiente anunció que no jugará el duelo ante Olimpia por una falla técnica en el avión llevaría al plantel a Uruguay.

14 de enero, 2025 | 20.11 El 'Rojo' anunció que no puede viajar a Uruguay para jugar ante el cuadro paraguayo tres horas antes del comienzo del encuentro. Nuevo papelón en Independiente: a menos de tres horas para el comienzo del encuentro ante Olimpia de Paraguay por la Serie Río de la Plata, el conjunto de Avellaneda anunció que "se ve impedido" de viajar a Uruguay debido a una falla técnica en uno de los aviones. La noticia se dio a conocer a través de un breve comunicado en redes sociales, en el que la institución hizo responsable a la organización del torneo por el inconveniente. De esta manera, los dirigidos por Julio Vaccari permanecerán en el país sin poder hacer su debut en esta pretemporada contra el cuadro comandado por Martín Palermo. En principio, no hay ni fecha ni horario confirmado para reprogramar el duelo. A pesar de que les ofrecieron las facilidades de Maldonado (equipo en cuyo estadio se jugaría el partido) para entrenar, el DT del 'Rojo' no consideró que eran apropiadas, motivo por el cual decidió viajar horas antes de los compromisos y regresar a la Argentina minutos después. El comunicado completo que publicó Independiente en sus redes sociales Lamentamos informarles a nuestros socios e hinchas que debido a una falla técnica detectada en uno de los aviones contratados por la organización de la Serie Río de la Plata, el Club Atlético Independiente se ve impedido de realizar el viaje programado a Uruguay y de disputar el encuentro amistoso ante Olimpia. El comunicado que publicó Independiente para anunciar que no pudo viajar a Uruguay para el duelo ante Olimpia. Todo listo: Independiente cierra al séptimo refuerzo para Vaccari Independiente está a punto de cerrar al séptimo refuerzo en el primer mercado de pases del 2025, para conformar al entrenador Julio Vaccari. El club de Avellaneda avanza con los fichajes en una temporada en la que tendrá como mínimo cuatro competencias: la Copa de la Liga Profesional en dos oportunidades, la Copa Argentina y la Sudamericana. MÁS INFO Independiente El séptimo refuerzo está al caer en Independiente En esta coyuntura, está al caer en el "Rojo" la incorporación de Álvaro Angulo, mediocampista o lateral izquierdo colombiano de 27 años que se desempeña en Atlético Nacional de Medellín. El "Rey de Copas" intenta fortalecer el plantel para cumplirle el sueño al directot técnico e ilusionar a los hinchas. La intención es adquirir la mayor parte posible de su pase y hacerle un contrato como mínimo hasta diciembre del 2026. El protagonista ya está en la Argentina junto a sus representantes, por lo que todo indica que estampará la firma durante la tarde de este mismo martes 14 de enero. Se trata de un volante o lateral izquierdo que se destaca por su despliegue, velocidad para pisar el área rival y el desborde, además de la recuperación de la pelota. Debutó en la Primera División a los 17 años allá por febrero del 2015 en Deportivo Pasto, camiseta que vistió hasta el 2017. En aquel entonces se marchó al humilde Águilas Doradas de su país natal, donde permaneció hasta el 2022. ¿Quiénes son los refuerzos de Independiente en 2025? Pablo Galdames, mediocampista central, desde Vasco da Gama de Brasil. Nicolás Freire, lateral izquierdo, desde Inter Miami de Estados Unidos. Luciano Cabral, volante ofensivo, desde León de México. Sebastián Valdéz, defensor central, desde Central Córdoba de Santiago del Estero. Rodrigo Fernández Cedrés, mediocampista mixto, desde Newell´s. Joaquín Blázquez, arquero, desde Talleres de Córdoba. TWITTER

